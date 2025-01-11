فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"أشْبهُ بساحة حرب".. حرائقُ الغابات تحوِّل لوس أنجلوس إلى "منطقةٍ رماديَّة" (شاهد)

حرب "الإبادة الجماعيَّة" على غزَّة تدخلُ يومها الـ 463 على التَّوالي

هل صار الرئيس قديساً بزي مقاتلٍ؟

أبُو جاسِر: الاحْتِلال دمَّر جمِيع المُنشَآت الرياضيَّة في شَمال غزَّة

سرايا القدس توجِّه رسالةً مصوَّرةً لأهالي الأسرى "الإسرائيليين" الَّذين تحتجزهم المقاومة

أمن المقاومة ينشرُ اعترافات "خطيرة" لمتخابر وسارق مُساعدات في غزَّة

جيش الاحتلال يعترف بقتله إسرائيليِّين أمَّ وابنها بـ "محيط غزة".. وتقارير تكشف التفاصيل

الإعلامي الحكومي: ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين منذ بدء حرب الإبادة بغزة إلى 203

دراسة جديدة: أعداد الضَّحايا بغزَّة تتجاوز الإحصاءات الرَّسميَّة بـ 41 في المئة

استشهاد الصحفي سائد نبهان في قصف الاحتلال على مخيم النصيرات

حرب "الإبادة الجماعيَّة" على غزَّة تدخلُ يومها الـ 463 على التَّوالي

11 يناير 2025 . الساعة 07:24 بتوقيت القدس
...

يُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 463 على التوالي حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزَّة، مرتكبًا كافة أساليب القتل والتدمير والتهجير، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

ولليوم الـ 99 تواليا، يرزح شمال غزة تحت حصار وتجويع إسرائيلي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وعزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة.

ووفقًا لآخر تقارير وزارة الصّحة، يوم الخميس، فقد ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 46,006 شهداء و109,378 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023م.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية الأخيرة لحرب الإبادة الجماعية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في القطاع.

في مدينة غزة وشمال القطاع،  ارتقى 3 شهداء وأُصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية في عمارة "الزبدة" قرب مسجد الكنز بحي الرمال غربي مدينة غزة.

واستشهد مواطن وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال شقة بعمارة سكنية بمحيط مسجد الشمعة في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

كما استشهد المواطن حمزة الزبدة وأصيب مواطنان آخران، إثر قصف طيران الاحتلال شقة سكنية في عمارة "الزبدة" قرب مسجد الكنز بحي الرمال غربي مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة الزيبق في سوق الزاوية بمدينة غزة.

وأعلن الدفاع المدني، ارتقاء شهيد وإصابة 3 آخرين في قصف الاحتلال عمارة سكنية لعائلة "طافش" في محيط مسجد الشمعة بحي الزيتون شرقي مدينة غزة.

في المحافظة الوسطى، قصفت مدفعية الاحتلال مناطق غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

يتبع..
 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة