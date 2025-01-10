في أوَّل هجوم ثلاثيّ مشترك... عدوان إسرائيليّ أميركيّ بريطانيّ واسع النِّطاق على اليمن

وكالات/ فلسطين أون لاين

شنّ الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة وبريطانيا عدواناً واسع النطاق على اليمن، بحسب ما أكده مسؤول إسرائيلي، اليوم الجمعة، في ما يمثّل الهجوم المشترك والمنسّق الأول بين الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة ضدّ اليمن.

أفادت وسائل إعلام عبرية، بتنفيذ أكثر من 20 هجوما استهدف العاصمة اليمنية صنعاء والحديدة في أول هجوم مشترك ضد أهداف لجماعة أنصار الله (الحوثيين) بين إسرائيل والتحالف الدولي.

وشنّ العدوان الثلاثي 11 غارةً على العاصمة اليمنية صنعاء، بحيث أكدت وزارة الداخلية اليمنية أنّ عدواناً استهدف محيط ميدان السبعين في صنعاء، بالتزامن مع التوافد الجماهيري نصرةً للشعب الفلسطيني ومقاومته.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن التقارير الواردة من اليمن تفيد بهجوم إسرائيلي طال الحديدة وميناء رأس عيسى ومنطقة صنعاء.

وبحسب ما ذكرته "القناة 14" العبرية، فإنّ هذا العدوان على اليمن "ليس رداً على إطلاق مسيّرتين أمس، وإنّما هو هجوم واسع خطط مسبقاً، كجزء من تغيير سياسة إسرائيل تجاه اليمن".

وذكرت منصة إعلامية إسرائيلية أنّ ثمة استعدادات تجري في "إسرائيل"، تحسباً لرد من اليمن نتيجة الغارات، مؤكدةً أنّ "إسرائيل راضية عن تعاونها مع الأميركيين، فهم يعملون جنباً إلى جنب على مستوى استخباراتي وثيق للغاية".

كذلك، نقلت عن مسؤولين إسرائيليين أنّ "هناك تقسيماً واضحاً بين الولايات المتحدة وإسرائيل بالنسبة للمناطق المستهدفة، وتعاون بشأن من يهاجم وأين".

وعلّقت على الهجوم مؤكدةً أنّه "لا ينبغي لأحد أن يتوقع أنّ هذا هو ما سيهزم اليمنيين أو يجعلهم يوقفون الهجمات ضدّنا أو ضدّ السفن في البحر الأحمر".