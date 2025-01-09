السَّيِّد الحوثي يكشف تفاصيل اعتقال شبكة تجسُّس بريطانيَّة في اليمن

اليمن/ فلسطين أون لاين:

قائد حركة أنصار الله في اليمن، السيد عبد الملك الحوثي، اعتقال شبكة تجسس بريطانية في اليمن الأسبوع الجاري.

وقال في كلمة متلفزة: "هناك فشل كبير للأعداء فيما يتعلق بالجانب الأمني"، معتبرا "اعتقال شبكة التجسس البريطانية إنجازا أمنيا مهما".

وبشأن العمليات العسكرية في جبهة اليمن، فقال السيد الحوثي إنّها "استمرت هذا الأسبوع بالاستهداف بالصواريخ الفرط صوتية والطائرات المسيّرة لأهداف تابعة للعدو الإسرائيلي في عمق فلسطين المحتلة".

وأوضح أنّ "هناك تأثير كبير للعمليات التي ينفذها بلدنا في حالة الرعب والقلق والهلع والحالة النفسية للعدو وفشله في التصدي للصواريخ"، حيث وصلت "العمليات العسكرية إلى يافا وعسقلان المحتلتين".

وأضاف أنّ "الدائرة لحالة الهلع والفزع والرعب الشديد والقلق والاضطراب الكبير تتسع مع دوي صفارات الإنذار في أكثر من 234 مدينة وبلدة من المغتصبات في فلسطين"، بحيث "يهرب أكثر من نصف الصهاينة إلى الملاجئ نتيجة دوي صفارات الإنذار".

كما لفت إلى أنّ "هناك قلق كبير لدى العدو الإسرائيلي نتيجة فشله في التصدي للصواريخ التي تطلقها القوات المسلحة اليمنية، فهو لديه مشكلة في الصواريخ الاعتراضية في كلفتها وفي شظاياها التي تتساقط على نطاق واسع يصل في بعض الأحيان على مسافة 80 كيلو متر".

كما أنّ "هناك تأثير على العدو الإسرائيلي فيما يتعلق بحركة الطيران في مطار بن غوريون لأنّه يضطر إلى توقيف الرحلات أثناء العمليات، وهذا أثر على قرار الكثير من شركات النقل الجوي في العودة إلى الرحلات"، وذلك بالإضافة إلى تأثير العمليات اليمنية على اقتصاد الاحتلال.

تفاصيل ثالث اشتباك مع حاملة الطائرات الأميركية "تورومان"

وفي حديثه عن العمليات اليمنية، كشف السيد الحوثي عن اشتباك وقع هذا الأسبوع مع حاملة الطائرات الأميركية "تورومان" هو الثالث، وهو السادس بشكل عام في الاشتباك مع حاملات الطائرات.

وتزامن الاشتباك مع حاملة الطائرات الأميركية للمرة الثالثة مع الترتيب الأميركي لتنفيذ عمليات عدوانية كبيرة على اليمن، تم إفشالها، بحسب ما أكّد السيد الحوثي، الذي أشار إلى "إنجاز تكتيكي للأميركيين عسكرياً في تطوير عمليات الهروب سريعاً".

وقال إنّ حاملة الطائرات "ترومان" هربت على الفور وبشكل سريع، وأيضاً عادت كل التشكيلات من الطائرات الحربية التي كانت قد أقلعت من فوقها لتنفذ مهام عدوانية، بحيث انعطفت حاملة الطائرات وغيرت مسارها وهربت في اتجاه أقصى شمال البحر الأحمر.

وأردف بالقول: "نجد بكل وضوح أنّ الأعداء يفشلون في كل المجالات إلى حد كبير، في مقابل صمود وثبات وتماسك ونجاح يتحقق لشعبنا العزيز"، مثنياً على الوعي والبصيرة وقوة الموقف والروح المعنوية الإيمانية على مستوى عالٍ وفي جهوزية عالية وكبيرة للشعب اليمني.

وفي هذا الإطار، دعا السيد الحوثي أبناء الشعب اليمني إلى الخروج المليوني يوم غد الجمعة في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات والمديريات وفق الترتيبات المعتمدة. وتابع: "نحن في مرحلة مهمة جداً، والخروج الواسع في المسيرات له أهميته الكبيرة وله أجره".

و"تضامنا مع غزة" بمواجهة الإبادة الجماعية الإسرائيلية المدعومة أمريكياً والتي أسفرت حتى الآن عن ارتقاء وإصابة أكثر من 155 ألف فلسطيني، يهاجم الحوثيون منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ وطائرات مسيّرة كما يهاجمون أهدافا في إسرائيل.

وردا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع 2024، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على "مواقع للحوثيين" باليمن.

وهو ما قابلته الجماعة بإعلان أنها باتت تعتبر السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصله أسلحتها.