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الصّحّة بغزّة: 70 شهيدًا و104 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية

09 يناير 2025 . الساعة 12:43 بتوقيت القدس
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أصدرت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، تقريرها الإحصائي لحصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على القطاع لليوم الـ 461 على التوالي.

وقالت وزارة الصّحة، إنّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها إلى المستشفيات 70 شهيدًا و104 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 46,006 شهداء و109,378 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023م.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #شهداء غزة #طوفان الأقصى

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