عناصر أمنية تمنع والدة أسير لدى المقاومة من دخول "الكنيست"

منعت عناصر أمنية، اليوم الإثنين، عيناف تسنغاوكر والدة الأسير لدى المقاومة في غزة "متان" من دخول مبنى "الكنيست" (برلمان الاحتلال).

وظهر مقطع فيديو، عناصر الأمن وهم يقفون أمام إحدى البوابات في وقت كانت تحاورهم والدة الأسيرة متان لكن دون جدوى.

وبعد منعها من الدخول مجددًا، قالت والدة الأسيرة "متان": أريد الدخول إلى بيت الشعب، هذا بيت الشعب، رئيس الوزراء يخشى إبرام صفقة شاملة لإنهاء الحرب لأنه يعلم أن ذلك سيقضي على الائتلاف الحكومي.

ويعكف أهالي الأسرى منذ فترة طويلة على تنفيذ عدة حراكات في الشارع وتجاه المؤسسات السياسية والأمنية وذلك للضغط من أجل تنفيذ صفقة تبادل تعيد أبناءهم.

المصدر / فلسطين أون لاين