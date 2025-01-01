مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدُّون طقوسًا تلموديَّة

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، اقتحام المسجد الأقصى المبارك، في سابع أيام ما يسمى عيد "الحانوكاة" اليهودي، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

ونفذ المستوطنون اقتحام الأقصى على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، وأدوا جولات استفزازية وطقوسا تلمودية في باحات المسجد.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط البلدة القديمة من القدس، وعند أبواب المسجد الأقصى، وأعاقت دخول المواطنين.

وشهد المسجد استباحة المستوطنين لباحات المسجد بالرقص والغناء والحفلات، خلال الأيام الماضية، وأداء الطقوس التلمودية العلنية خصوصا في المنطقة الشرقية قرب مصلى باب الرحمة.

وتأتي اقتحامات المستوطنين بعد دعوات تحريضية أطلقتها جماعات "الهيكل" المزعوم، لتنظيم اقتحامات واسعة بذريعة ما يعرف بـ"عيد الحانوكاة"، والذي يوافق 26 كانون الأول/ ديسمبر، ويستمر لمدة أسبوع كامل، ويتخلله تنظيم اقتحامات بأعداد كبيرة وأداء طقوس تلمودية.

ويشارك عشرات الآلاف من المستوطنين في احتفالات عيد الأنوار الذي يتركز في ساحة البراق المحاذية للجدار الغربي للمسجد الأقصى.

ومع اقتراب العيد يصر قادة وأنصار "جماعات الهيكل" المتطرفة على الاحتفال به داخل ساحات الأقصى في مدينة القدس المحتلة، وعلى تنفيذ الطقوس الخاصة به، خصوصا في الساحات الشرقية للمسجد، وفي المقابل تشتد الهجمة على المقدسيين وتفرض قيودا على دخولهم إليه.