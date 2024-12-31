في سادس أيام ما يُسمَّى عيد الأنوار".. مستوطنون يدنِّسون باحات المسجد الأقصى

اقتحم مئات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة "إسرائيلية" مشددة في سادس أيام ما يسمى "عيد الحانوكاة"

وقالت دائرة الأوقاف بالقدس المحتلة، إنّ 191 مستوطنًا و22 طالبًا يهوديًا و7 عناصر من مخابرات الاحتلال اقتحموا ساحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم.

وأوضحت أن المستوطنين أدوا طقوسًا وصلوات تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد المبارك.

وفرضت قوات الاحتلال قيودًا مشددة على دخول المصلين والفلسطينيين إلى الأقصى، ودققت في هويات الوافدين للمسجد.

ويشارك عشرات الآلاف من المستوطنين في احتفالات عيد الأنوار الذي يتركز في ساحة البراق المحاذية للجدار الغربي للمسجد الأقصى.

وبدأ أول أيام العيد يوم الخميس ويستمر حتى 2 يناير/كانون الثاني المقبل، ويتوقع أن يقتحم المستوطنون المسجد الأقصى على مدار 6 أيام منه.

ومع اقتراب العيد يصر قادة وأنصار "جماعات الهيكل" المتطرفة على الاحتفال به داخل ساحات الأقصى في مدينة القدس المحتلة، وعلى تنفيذ الطقوس الخاصة به، خصوصا في الساحات الشرقية للمسجد، وفي المقابل تشتد الهجمة على المقدسيين وتفرض قيودا على دخولهم إليه.





المصدر / فلسطين أون لاين