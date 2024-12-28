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حماس: انتهاكاتُ الاحتلال بحقِّ الأقصى والقدس تستوجبُ النَّفير لإفشال مخطَّطات التَّهويد

28 ديسمبر 2024 . الساعة 11:47 بتوقيت القدس
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أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس هارون ناصر الدين، أن استمرار انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه بحق المسجد الأقصى المبارك وعموم مدينة القدس المحتلة في ما يسمى عيد "الحانوكاة"، يستوجب النفير والحشد لإفشال مخططات التهويد.

وأوضح ناصر الدين اليوم السبت، أن اقتحامات المستوطنين للأقصى والتي قادها مؤخرًا المتطرف "بن غفير" هي استمرار لجرائم حكومة الاحتلال المتطرفة بحق شعبنا الفلسطيني ومقدساته.

وقال، إنّ "الاحتلال يستغل الأعياد اليهودية لفرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى ومدينة القدس، من أجل تعزيز الاستيطان في المدينة وتهويدها، والسيطرة الكاملة على المسجد".

وشدَّد على ضرورة التصدي لاقتحامات المستوطنين المتزايدة للأقصى ومحاولة تكريس طقوس تلمودية فيه، وحماية مدينة القدس أمام مخططات التهويد والاستيطان.

ودعا أبناء شعبنا في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل للحشد والرباط في ساحات الأقصى، وتكثيف التواجد في باحاته، والتصدي لعدوان الاحتلال ومستوطنيه على المسجد.

وأردف: "إن المسجد الأقصى من أهم المقدسات، وشعبنا الفلسطيني لن يسمح للاحتلال بتمرير مخططاته فيه، وسيبذل كل ما يملك من أجل الدفاع عن المسجد وحمايته والذود عنه".

المصدر / فلسطين أون لاين
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