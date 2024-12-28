الاحتلال يعترف: اليمن أطْلقَ 10 صواريخ و 9 مُسيرات منذ بداية الشَّهر الجاري

اعترف الاحتلال "الإسرائيلي"، أن اليمن أطلق 10 صواريخ و9 طائرات مُسيّرة في اتجاه (إسرائيل) منذ بداية شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري".

وفجر اليوم، دوت صفارات الإنذار في القدس المحتلة والبحر الميت وجنوبي الضفة الغربية وجنوبي النقب في وقت مبكر من فجر اليوم السبت، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.

وأعلن "جيش" الاحتلال تفعيل صفارات الإنذار "بعد إطلاق صاروخ من اليمن"، زاعماً أنّ "سلاح الجو الإسرائيلي اعترض الصاروخ".

وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل" إنّ "صفارات الإنذار من الصواريخ والطائرات بدون طيار التي أطلقتها الهجمات من اليمن، دفعت ملايين المستوطنين إلى الفرار بحثاً عن مأوى في منتصف الليل، كل ليلة تقريباً خلال الأيام الـ10 الماضية".

وأمس الجمعة، أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أنها نفذت عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ مطارَ بن جوريون في منطقةِ يافا المحتلةِ بصاروخٍ باليستيٍّ فرط صوتيٍّ نوع "فلسطين 2).

وأكدت القوات اليمنية، أن الصاروخ نجحَ في الوصولِ إلى هدفِهِ رُغمَ تكتُّمِ العدوِّ، وأدتِ العمليةُ إلى وقوعِ إصاباتٍ وتوقُّفِ حركةِ المِلاحةِ في المطار.

وقالت، إن سلاح الجو المسير نفذَ عمليةً عسكريةً استهدفتْ هدفاً حيوياً للعدوِّ الإسرائيليِّ فى منطقةِ يافا المحتلةِ بطائرةٍ مسيرةٍ وحققتِ العمليةُ هدفَها بنجاحٍ بفضلِ الله.

وأضافت "كما نفذَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ عمليةً عسكريةً استهدفتْ سفينةَ (Santa Ursula) في البحرِ العربيِّ شرقَ جزيرةِ سقطرى بعددٍ من الطائراتِ المسيرةِ وكانتِ الإصابةُ مباشرةً بفضلِ الله".

وأوضحت القوات اليمنية، أن استهداف السفينة جاء لانتهاكِ الشركةِ المالكةِ لها قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلة.

ونوّهت إلى أن العمليات تأتي انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه ورداً على المجازرِ بحق إخوانِنا في غزة، وضمنَ المرحلةِ الخامسةِ من مراحلِ الإسنادِ في معركةِ الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدسِ، ورداً على العدوانِ الإسرائيليِّ على بلدِنا.

المصدر / فلسطين أون لاين