في أول أيام ما يسمى بـ "عيد الأنوار".. المُتطرِّف "بن غفير" يقتحم المسجد الأقصى (صورة)

اقتحم وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، المتطرف إيتمار بن غفير، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، في مدينة القدس المحتلة، برفقة عشرات المستوطنين.

وقالت مصادر مقدسية، إن قوات الاحتلال نشرت وحدات أمنية خاصة في باحات المسجد الأقصى، رفقة شرطة الاحتلال والقوات الخاصة المسلحة التابعة لها، لتأمين اقتحام المتطرف "بن غفير" للمسجد.

وذكرت المصادر، أن المتطرف "بن غفير" اقتحم الأقصى في أول أيام ما يسمى بـ "عيد الأنوار" اليهودي، من جهة "باب المغاربة" الخاضع لسيطرة أمنية إسرائيلية منذ العام 1967.

وشددت قوات الاحتلال إجراءاتها في مدينة القدس المحتلة ونشرت الحواجز واقتحمت بلدات وأحياء مقدسية، وذلك عشية عيد الأنوار "الحانوكاه" اليهودي.

وقال مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي في القدس إن قوات الاحتلال نصبت حواجز ونقاط تفتيش، وأجرت تفتيشا للشبان قرب بابي المغاربة والساهرة المؤديين إلى المسجد الأقصى.

وأشار المركز إلى اقتحام بلدة جبل المكبر ونصب حاجز عسكري، ومنطقة بئر أيوب ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

ومن جهتها، قالت محافظة القدس إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي أبو ديس (شرق) وحي راس خميس ببلدة عناتا، شمال شرق القدس.

ويشارك عشرات الآلاف من المستوطنين في احتفالات عيد الأنوار الذي يتركز في ساحة البراق المحاذية للجدار الغربي للمسجد الأقصى.

ويبدأ أول أيام العيد اليوم الخميس ويستمر حتى 2 يناير/كانون الثاني المقبل، ويتوقع أن يقتحم المستوطنون المسجد الأقصى على مدار 6 أيام منه.

ومع اقتراب العيد يصر قادة وأنصار "جماعات الهيكل" المتطرفة على الاحتفال به داخل ساحات الأقصى في مدينة القدس المحتلة، وعلى تنفيذ الطقوس الخاصة به، خصوصا في الساحات الشرقية للمسجد، وفي المقابل تشتد الهجمة على المقدسيين وتفرض قيودا على دخولهم إليه.

المصدر / فلسطين أون لاين