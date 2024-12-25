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الأمم المتحدة تدعو لتقديم مساعدات عاجلة لمنشئات شمال غزة الطبية

25 ديسمبر 2024 . الساعة 09:22 بتوقيت القدس
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أرشيفية

دعا مكتب الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ مجددا إلى تقديم مساعدات عاجلة للمنشآت الطبية في قطاع غزة، خاصة للمستشفيات في الشمال، حيث تتواتر تقارير عن استمرار الهجمات على المستشفيات هناك وفي محيطها.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فإن النداء الذي أطلقه المكتب أمس الثلاثاء، عشية عيد الميلاد، هو من أجل توفير الغذاء والمياه التي تشتد الحاجة إليها، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

كما أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بأن شمال غزة لا يزال محاصراً بشكل شبه كامل من قبل قوات الاحتلال.

ولا يتوفر في شمال القطاع سوى ثلاثة أجهزة تنفس اصطناعي للأطفال الرضع الذين يحتاجون إلى رعاية طبية مكثفة، وفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).

وتدهور الوضع في مستشفيات كمال عدوان والعودة والمستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة بشكل كبير منذ يوم الأحد.

ومنذ بداية الشهر الجاري، رفض الاحتلال 48 محاولة من أصل 52 قامت بها الأمم المتحدة لتنسيق وصول المساعدات الإنسانية.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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