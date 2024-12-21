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لقاء يجمع قادة حماس والجهاد والجبهة الشعبية في القاهرة

21 ديسمبر 2024 . الساعة 14:48 بتوقيت القدس
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جانب من اجتماع الفصائل في القاهرة

عقدت حركة المقاومة الإسلامية وحركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لقاءً  في العاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب بيان لحركة "حماس"، اليوم السبت، فإن اللقاء جاء لبحث مجريات الحرب على غزة وتطور ملف المفاوضات.

وبحثت الفصائل الثلاثة المستجدات المتعلقة بمفاوضات وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى، مؤكدين على حرص الجميع على وقف العدوان على شعبنا والمستمر لأكثر من 14 شهرا في ظل تواطؤ دولي مشين.

وقالت حماس في بيانها: "أكدنا إمكانية الوصول إلى اتفاق باتت أقرب من أي وقت مضى إذا توقف العدو عن وضع اشتراطات جديدة".

وأضافت: "اتفقنا على الاستمرار في التواصل للتشاور والتنسيق حول كل المستجدات المتعلقة بالعدوان على شعبنا ومفاوضات وقف إطلاق النار".

كما بحثت الوفود آخر التطورات في مشروع لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة، وأعرب الجميع عن تقديرهم للجهد المصري في إنجاز هذا المشروع وأهمية البدء في خطوات عملية لتشكيل اللجنة والإعلان عنها في أقرب فرصة ممكنة.

واتفقت الفصائل الثلاثة على الاستمرار في التواصل للتشاور والتنسيق حول كل المستجدات المتعلقة بالعدوان على شعبنا ومفاوضات وقف إطلاق النار، وكذلك اللقاء مرة أخرى في أقرب فرصة لاستكمال المطلوب من أجل وضع اللمسات الأخيرة لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة بعد الحرب.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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#حماس #القاهرة #الشعبية #الجهاد

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