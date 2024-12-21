تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين السبت 21 ديسمبر

تشهد الحالة الجوية في فلسطين اليوم السبت الموافق 21 ديسمبر، ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة والتي تكون أعلى من المعدل السنوي العام بقليل.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائماً جزئياً نهاراً، ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو بارداً شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة والمناطق المنخفضة مع زخات من المطر صباحاً، والله تعالى أعلى وأعلم.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: نسبة الأمطار المتوقعة 10٪.

- درجات الحرارة: ارتفاع طفيف والتي من المتوقع أن تصل إلى 15° درجة.

- الأجواء نهاراً: غائمة جزئياً وباردة صباحاً.

- الأجواء ليلاً: شديدة البرودة.

- الرياح: خفيفة وتتراوح سرعتها 13 كم/س.

- البرودة: باردة صباحاً وتزداد في ساعات المساء والليل.

- متوسط نسبة الرطوبة: تتراوح نحو 70٪.

المصدر / فلسطين أون لاين