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القيادي ناصر الدين يدعو للحشد في الأقصى وصدِّ اعتداءات الاحتلال والمستوطنين

20 ديسمبر 2024 . الساعة 12:17 بتوقيت القدس
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القيادي ناصر الدين يدعو للحشد في الأقصى وصدِّ اعتداءات الاحتلال والمستوطنين

دعا عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب شؤون القدس بحركة المقاومة الإسلامية حماس هارون ناصر الدين، إلى الحشد بشكل واسع خلال هذه الأيام في المسجد الأقصى المبارك، لصد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين ومخططاتهم الخبيثة والمتصاعدة بحق المقدسات الإسلامية.

وقال ناصر الدين، اليوم الجمعة إنّ "مساعي الاحتلال والمستوطنين المستمرة لتهويد الأقصى ومدينة القدس، تستدعي مواصلة الرباط وشد الرحال وتكثيف التواجد في المسجد المبارك، من أجل تشكيل درع لحمايته من المخاطر التهويدية المتزايدة".

وأضاف، أن "عراقيل قوات الاحتلال وإجراءاته العسكرية ضد المصلين ورواد الأقصى، والتي كان آخرها منع شبان من أداء صلاة الفجر اليوم الجمعة، تشكّل عدوانًا خطيرًا، ويجب عدم التسليم بها، وكسر هذه القيود والدفاع عن أرضنا ومقدساتنا".

وشدد على ضرورة النهوض من أجل الدفاع عن الأقصى والمقدسات الإسلامية، في ظل ما تتعرض له من انتهاكات وحشية، تزامنًا مع حرب الإبادة والتطهير العرقي الذي يستهدف شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية وكافة أماكن تواجده.

ولفت ناصر الدين إلى أن المستوطنين باتوا يتجرؤون على تنفيذ طقوس تلمودية غير مسبوقة في الأقصى، بسبب الدعم الكبير الذي يتلقونه من حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، إلى جانب عجز المجتمع الدولي عن وضع حد لجرائم الاحتلال والمستوطنين بحق شعبنا ومقدساته.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الصلاة في الأقصى #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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