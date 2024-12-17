حماس: الهدم والتَّهجير بالقدس امتداد لحرب الإبادة والتَّطهير العرقي في غزَّة

قال عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب القدس بحماس هارون ناصر الدين، إنّ ما يرتكبه الاحتلال من عمليات الهدم والتهجير الواسعة التي تتعرض لها مدينة القدس المحتلة، امتداد لحرب الإبادة والتطهير العرقي الذي يتعرض له قطاع غزة.

وأكد ناصر الدين، أنّ أهالي القدس يستمدون القوة والعزيمة من أهالي القطاع الذين يرفضون التهجير ويصرون على البقاء في أرضهم وبلداتهم رغم القصف والتدمير وحرب والإبادة المستمرة.

وشدّد على ضرورة وضع استراتيجية فلسطينية موحدة لحماية مدينة القدس والمسجد الأقصى، وعدم السماح للاحتلال بتنفيذ مخططاته الخطيرة التي تهدد هوية المدينة ومقدساتها.

وأمس الإثنين، هدمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، 6 منشآت فلسطينية في بلدة عناتا، شمالي شرق مدينة القدس المحتلة.

ووفقًا لتقارير سابقة، فقد هدم الاحتلال أكثر من 40 منشأة سكنية وتجارية وزراعية هدمها وجرفها الاحتلال أو أجبر أصحابها على هدمها خلال شهر نوفمبر، منها 31 منشأة هدمتها جرافات الاحتلال و9 منشآت أُجبر أصحابها على هدمها بأيديهم.

واستهدفت عمليات الهدم 18 منشأة سكنية و15 منشأة تجارية وزراعية و3 منشآت رياضية ومنشأتين مجتمعيتين ومسجدين، فيما توزعت عمليات الهدم في المناطق على النحو التالي: 13 منشأة في سلوان، و6 منشآت في رافات، و5 منشآت في تجمع بدوي العراعرة، و4 منشآت في جبل المكبّر، و3 منشآت في قلنديا، ومنشأتين في كل من الولجة والعيساوية وبيت عنان، ومنشأة واحدة في كل من بيت صفافا ومخيم شعفاط والشيخ جراح".

المصدر / فلسطين أون لاين