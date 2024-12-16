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تفاصيل الحالة الجوية لطقس فلسطين الإثنين 16 ديسمبر

16 ديسمبر 2024 . الساعة 08:12 بتوقيت القدس
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تشهد الحالة الجوية لطقس فلسطين اليوم الإثنين الموافق 16 ديسمبر، ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة التي تكون ضمن المعدلات السنوية لمثل هذا الوقت من العام.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تكون الأجواء مشمسة إلى غائمة جزئياً، ويكون الجو بارد إلى شديد البرودة في ساعات الصباح الأولى، ونهاراً تسود أجواء خريفية باردة نسبياً، ومع المساء تعود البرودة وتزداد في الليل والفجر، والله تعالى أعلى وأعلم.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: لا يوجد أمطار متوقعة.

- درجات الحرارة: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.

- الأجواء نهاراً: مشمسة إلى غائمة جزئياً.

- الأجواء ليلاً: شديدة البرودة.

- الرياح: خفيفة وتتراوح سرعتها 11 كم/س.

- البرودة: باردة صباحاً وتزداد في ساعات المساء والليل.

- متوسط نسبة الرطوبة: تتراوح نحو 36٪.

المصدر / فلسطين اون لاين
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