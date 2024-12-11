أبو صفية: الوضع شمال غزة تدهور بشكل كبير ونتعرض لقصف مستمر

قال مدير مستشفى كمال عدوان، د. حسام أبو صفية، إن الوضع في شمال قطاع غزة تدهور بشكل كبير منذ يوم أمس ولم يتوقف القصف طوال الليل، تم استخدام أكثر من 7 طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات حول مستشفى كمال عدوان، مما أدى إلى قصف مبانٍ بأكملها وتدمير مربعات سكنية.

ونوه أبو صفية في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إلى تسبب الحطام والانفجارات في ضرب المستشفى مباشرة، مما أدى إلى تحطيم الأبواب والنوافذ، وزرع الرعب في نفوس المرضى بداخله حيث يعالج مستشفى كمال عدوان حاليًا أكثر من 120 مصابا.

وأشار إلى القيام بإجراء بعض الإصلاحات في المستشفى، إلا أن القصف المستمر قد جعل جهودنا عديمة الجدوى ونحن بحاجة ماسة إلى استعادة أنظمة الأكسجين والمياه والكهرباء والتخزين.

وأضاف: أصبحت هذه الدورة من التدمير والإصلاح روتينا مروعا، حيث نتعرض لهجمات يومية على مرافقنا".

وشهدت محافظة شمال قطاع غزة ليلة عصيبة جراء عمليات نسف واسعة نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنازل ومربعات سكنية بمناطق مختلفة.

وسمعت دوي انفجارات ضخمة ناجمة عن عمليات النسف التي تزامنت مع قصف جوي ومدفعي وبحري مكثف خاصة في مدينة بيت لاهيا ومشروعها ومعسكر جباليا.

كما شنت مقاتلات إسرائيلية سلسلة غارات متتالية وعنيفة تعرف "بالأحزمة النارية" على مدينة بيت لاهيا وفي محيط مستشفى كمال عدوان الذي يضم مرضى ويؤوي نازحين.

وكثف جيش الاحتلال "عمليات تفجير الروبوتات المفخخة في منازل ومربعات سكنية بمحيط كمال عدوان، مما تسبب بأضرار في مباني المستشفى ومحيطه.

ومنذ 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية في محافظة شمال قطاع غزة بدأها باجتياح بري جديد للمنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين