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قراءة عسكريَّة: قصفُ القسَّام "غلاف غزَّة" يحملُ رسائل سياسيَّة وعسكريَّة نوعيَّة وهذه أبْرزُها

03 ديسمبر 2024 . الساعة 08:56 بتوقيت القدس
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أكد الخبير العسكري اللواء المتقاعد محمد الصمادي أن قصف المقاومة مستوطنات غلاف غزة بعد 424 يومًا يحمل رسائل سياسية وعسكرية، ويؤكد امتلاكها مخزونًا احتياطيًا إستراتيجيًا من الترسانة الصاروخية.

وقال الصمادي، إن المقاومة تمتلك صواريخ قوسية أو صواريخ من طراز "رجوم" القصيرة المدى أو قذائف الهاون.

وأشار إلى أنّ صواريخ رجوم تحمل رأسًا متفجرًا يقدر بين 2 و3 كيلوغرامات، ويصل مداها إلى 9 كيلومترات.

وأوضح الصمادي، أن القسام بعثت برسالة مفادها أن لا أمل بعودة سكان مستوطنات غلاف غزة "ما لم يتم وقف إطلاق النار والتوصل لهدنة مع المقاومة في غزة".

ولفت الخبير العسكري، إلى أنّ الرهانات "الإسرائيلية" بتدمير المقاومة أثبتت فشلها، مؤكدًا أنه من المستحيل تحقيق هذه الأهداف في ظل قدرة المقاومة على الاستمرار وإيقاع الخسائر.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أمس الإثنين، قصف مستوطنتي نيريم والعين الثالثة في غلاف غزة بعدد من صواريخ "رجوم" عيار 114 مليمترا.

المصدر / فلسطين أون لاين+ الجزيرة
#غزة

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