نجل الرئيس التركي أردوغان يحيي القائد الشهيد السنوار بطريقته الخاصة

حيا بلال أردوغان نجل الرئيس التركي القائد الشهيد يحيى السنوار بطريقته الخاصة، عبر جلسة في معرض باسطنبول.

وظهر نجل الرئيس التركي جالسًا على مجسم يجسد جلسة السنوار الشهيرة على الكنبة قبل الحرب الحالية على غزة، حيث وضعت الكنبة إحدى المدارس الثانوية في إسطنبول وخلفها العلم الفلسطيني.

وفي يوم الأربعاء الموافق 16 أكتوبر 2024، استشهد القائد السنوار الزعيم السياسي لحركة المقاومة الاسلامية حماس بعد تبادل إطلاق نار واشتباك في رفح، جنوب قطاع غزة.

وآثار مقاومة السنوار لآلة الحرب الإسرائيلية التي سجلتها كاميرا خاصة مثبتة على طائرة درون تأييد لنهجه وتكذيب كل الروايات التي اصطنعها الاحتلال الإسرائيلي على مدار عمر الحرب التي بدأت في 7 من أكتوبر 2023.

المصدر / فلسطين أون لاين