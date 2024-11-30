فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"الجيش" في مواجهة نتنياهو

نجل الرئيس التركي أردوغان يحيي القائد الشهيد السنوار بطريقته الخاصة

الاحتلال يُحظر على سكان جنوب لبنان الانتقال إلى قراهم

استطلاع قناة عبرية يكشف عن تأييد أغلبية "الإسرائيليين" لصفقة تبادل

5 شهداء في قصف الاحتلال مركبةً لمنظمة "المطبخ العالمي" بخان يونس

المُدعي العام للجنائيَّة الدَّوليَّة يطلب رفض استئناف "نتنياهو وغالانت" ضدّ مذكرات الاعتقال

الدِّفاع المدني: مجاعةٌ حقيقيَّة في شمال غزّة وخدماتُنا مُعطَّلة قسرًا منذ 39 يومًا

"بالرَّصاص والعبوات النَّاسفة".. مقاومون يتصدّون لاقتحامات الاحتلال بالضّفة الغربيّة

تفاصيل الحالة الجوية لطقس فلسطين السبت 30 نوفمبر

الصِّحَّة: الاحتلال يستخدمُ أسلحةً تُبخِّر أجساد الشُّهداء في شمال قطاع غزَّة

نجل الرئيس التركي أردوغان يحيي القائد الشهيد السنوار بطريقته الخاصة

30 نوفمبر 2024 . الساعة 09:37 بتوقيت القدس
...
بلال أردوغان إلى جانب صور السنوار وعلم فلسطين

حيا بلال أردوغان نجل الرئيس التركي القائد الشهيد يحيى السنوار بطريقته الخاصة، عبر جلسة في معرض باسطنبول.

وظهر نجل الرئيس التركي جالسًا على مجسم يجسد جلسة السنوار الشهيرة على الكنبة قبل الحرب الحالية على غزة، حيث وضعت الكنبة إحدى المدارس الثانوية في إسطنبول وخلفها العلم الفلسطيني.

وفي يوم الأربعاء الموافق 16 أكتوبر 2024، استشهد القائد السنوار الزعيم السياسي لحركة المقاومة الاسلامية حماس بعد تبادل إطلاق نار واشتباك في رفح، جنوب قطاع غزة.

وآثار مقاومة السنوار لآلة الحرب الإسرائيلية التي سجلتها كاميرا خاصة مثبتة على طائرة درون تأييد لنهجه وتكذيب كل الروايات التي اصطنعها الاحتلال الإسرائيلي على مدار عمر الحرب التي بدأت في 7 من أكتوبر 2023.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#أردوغان #يحيى السنوار #بلال أردوغان #نجل الرئيس التركي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة