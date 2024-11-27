استطلاع حكوميّ إسرائيليّ: ثلث المراهقين اليهود في أمريكا متعاطفون مع حماس

وكالات/ فلسطين أون لاين

كشف استطلاع رأي حديث وزارة إسرائيلية، عن تحول لافت في مواقف المراهقين اليهود الأمريكيين تجاه القضية الفلسطينية، وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأفاد الاستطلاع الذي أجرته وزارة شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية الإسرائيلية، أن أكثر من ثلث المراهقين الأمريكيين اليهود الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 سنة يتفقون مع العبارة: “أنا أتعاطف مع حماس”، وذلك بعد أكثر من سنة على بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.

ووجد الاستطلاع الذي أجرته وزارة شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية الإسرائيلية أن 36.7 بالمائة من المراهقين اليهود في الولايات المتحدة إما "اتفقوا" أو "اتفقوا بشدة" مع عبارة "أنا أتعاطف مع حماس"، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية يوم الخميس.

وتفوق هذه النسبة بكثير نسبة المراهقين اليهود خارج الولايات المتحدة الذين اتفقوا مع هذه العبارة، والتي بلغت 7 بالمائة.

واتفقت نسبة أكبر من المراهقين اليهود الأمريكيين، والتي بلغت 41.3 بالمائة، على العبارة التي تقول إن "إسرائيل" “ترتكب إبادة جماعية” في غزة. ووافق 10 بالمائة فقط من المراهقين اليهود خارج الولايات المتحدة على هذه العبارة.

وقال 66 بالمائة إنهم يتعاطفون مع الشعب الفلسطيني ككل. ومع ذلك، قالت أغلبية كبيرة من الذين شملهم الاستطلاع إنهم يؤيدون إسرائيل. ويرى 62 بالمائة من المراهقين اليهود في الولايات المتحدة أنفسهم صهاينة، بينما قال 84 بالمائة إنهم يعتقدون أن لإسرائيل “الحق في الوجود كدولة يهودية”.