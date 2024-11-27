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"ستتحطَّمُ مخطَّطات الاستيطان أمام صلابةِ المُقاومين"

حماس تدعو لتصعيد الاشْتباك مع الاحتلال ومستوطنيه في الضّفة الغربيّة

27 نوفمبر 2024 . الساعة 10:38 بتوقيت القدس
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دعا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس عبد الرحمن شديد، إلى تصعيد الاشتباك مع الاحتلال ومليشيات المستوطنين في عموم الضفة الغربية، مشيدًا في الوقت ذاته ببسالة مقاومي طوباس وصلابتهم أمام الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة.

وقال شديد، إن "المقاومين في مدينة طوباس ومخيمات الضفة الغربية يثبتون كل يوم أنهم سيبقون خط الدفاع الأول عن شعبنا وأرضه".

وشدّد على ضرورة توسيع رقعة المقاومة لتطال كل شبر في الضفة وفلسطين، لردع الاحتلال ومستوطنيه عن مواصلة جرائمهم الوحشية.

وتابع قائلًا: "ينبغي النهوض بشكل أوسع لتدفيع الاحتلال ثمن جرائمه في الضفة، وإسناد المقاومة في قطاع غزة التي لا تزال تسطر بطولات كبيرة، رغم التضحيات العظيمة التي قدمتها منذ أكثر من عام على بدء معركة طوفان الأقصى".

وذكر القيادي شديد أن انتهاكات الاحتلال المتصاعدة واقتحاماته المتكررة، سيقابلها أبطال الضفة بمزيد من الاشتباك والمواجهة، وستتحطم مخططات الاستيطان أمام صلابة المقاومين وشجاعتهم.

#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #اقتحام في الضفة

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