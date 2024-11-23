بلدة الخيام.. محاولات سيطرة إسرائيلية حثيثة تجابه بالتحام أسطوري من حزب الله

أفاد إعلام رسمي لبناني بمواصلة الجيش الإسرائيلي السيطرة على بلدة الخيام بقضاء مرجعيون جنوبا، مستعملا شتى أنواع الأسلحة، في ظل تواصل عدوانه على البلاد بدءا من قرى الجنوب وصولا إلى العاصمة وضاحيتها الجنوبية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية بأن “الاعتداءات الاسرائيلية استمرت على بلدة الخيام، طوال ليل الجمعة حتى صباح السبت، ويكاد يستعمل العدو شتى أنواع الأسلحة في عملية توغله ومحاولة سيطرته على البلدة”.

بوابة استراتيجية

وتعتبر (إسرائيل) الخيام “بوابة استراتيجية تمكنها من التوغل البري السريع” داخل الأراضي اللبنانية، وفق الوكالة.

وقالت إن الطيران الحربي كثف غاراته على البلدة وقصفت مدفعيته وسط البلدة وأطرافها بالقذائف المدفعية الثقيلة والمتوسطة.

وأشارت إلى أن هذه المحاولات تترافق مع تصعيد واضح في القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي في اليومين الماضيين.

كذلك أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي القذائف الفوسفورية على منطقة الجلاحية شمال الخيام، وفق المصدر نفسه.

وكشفت وكالة الأنباء أن خطة الجيش “لا تقتصر في الخيام على التوغل البري فقط، بل شملت تنفيذ عمليات تفخيخ بعض المنازل والمباني ونسفها.

وتبعد البلدة، التي تتبع قضاء مرجعيون بمحافظة النبطية، نحو 5 كلم عن الخط الأزرق الفاصل بين لبنان ودولة الاحتلال وتعد إحدى 3 بلدات يسعى جيش الأخيرة منذ أكثر من 10 أيام إلى السيطرة عليها لأهميتها الاستراتيجية.

المصدر / فلسطين أون لاين