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سلطات الاحتلال تهدد بمصادرة نادي سلوان في القدس

سلطات الاحتلال تهدد بمصادرة نادي سلوان في القدس

23 نوفمبر 2024 . الساعة 10:33 بتوقيت القدس
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حي البستان.jpg

 هددت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، بسلب مقر نادي سلوان الرياضي، في حال عدم إذا لم يتم تسديد ما تسمى ضريبة "الأرنونا" المفروضة على عقار النادي منذ 7 سنوات، خلال شهر واحد.

وأفادت مصادرمقدسية بأن الاحتلال وضع إخطاراً على مدخل النادي، بتسديد الضريبة والبالغة قيمتها نحو 950 ألف شيكل (250 ألف دولار) خلال شهر واحد، وإلا فتسلتب بلدية الاحتلال مقر النادي.

وتفرض بلدية الاحتلال ضريبة "الأرنونا" على المقدسيين الذين يملكون عقارات بالمدينة، بمبالغ طائلة بهدف دفعهم لترك القدس تحت ضغط الديون أو بيع عقاراتهم، في إطار السياسة الإسرائيلية بتهجير وتهويد القدس.

ومؤخرا، تصاعدت الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسيين وممتلكاتهم خاصة في بلدة سلوان، والمناطق الجنوبية للمسجد الأقصى، تزامنا مع مخطط تهويدي لطرد وتهجير أكثر من 1550 نسمة من البلدة.

وبحسب معطيات فلسطينية، هدمت سلطات الاحتلال أكثر من 183 مبنى بمناطق شرق القدس المحتلة منذ بداية العام الجاري، بينها 33 مبنى في سلوان.

وكان لحي البستان النصيب الأكبر من عمليات الهدم، حيث يتعرض الحي لهجمة إسرائيلية شرسة منذ 20 عاما تهدف لتصفية الوجود الفلسطيني فيه.

#القدس #بلدة سلوان #الأرنونا #نادي سلوان

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