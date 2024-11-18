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بلدية خان يونس تعلن توقف وشيك لآبار المياه ومحطات التحلية

18 نوفمبر 2024 . الساعة 14:17 بتوقيت القدس
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وقف وشيك لآبار المياه ومحطات التحلية بخان يونس بسبب نفاد الوقود

قالت بلدية خان يونس إن آبار المياه ومحطات التحلية ومضخات الصرف الصحي ستتوقف عن العمل خلال 48 ساعة بسبب نفاد الوقود.

وكانت البلدية أعلنت السبت الماضي، أفادت بتوقف إمداد الوقود اللازم لتشغيل مرافق ومضخات المياه والصرف الصحي وآليات جمع النفايات ونقلها.

وتعاني منطقة خان يونس بجنوب قطاع غزة مع استمرار الحرب، من دمار البنية التحتية، خصوصا في ما يتعلق بمياه الشرب والصرف الصحي.

حشرات وأوبئة

وقد تشكلت مستنقعات في المدينة تنتشر فيها مختلف الحشرات والأمراض المعدية والأوبئة.

ورغم ما عانته المدينة جرّاء الحرب، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يمارس عمليات حربية مكثفة على المدينة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#بلدية خان يونس #محطات التحلية #توقف آبار المياه

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