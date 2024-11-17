كتائبُ القسّام تصْطاد جنود الاحتلال وتستهدفُ آلياتهم بمحاور التّوغل في غزّة

تُزاصل كتائب الشّهيد عز الدّين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس لليوم الـ 408 على التوالي من ملحمة طوفان الأقصى، دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التّوغل في قطاع غزة، موقعةً قواتهم بين قتيل وجريح.

وأعلنت كتائب القسام في بلاغ عسكري، أنّها استهدفت دبابتين صهيونيتين من نوع "ميركفاه" وجرافة صهيونية من نوع "D9" بقذائف "الياسين 105" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأكدت كتائب القسام في بلاغ عسكري منفصل، إنّ مجاهديها، أمس السبت، تمكنوا من قنص جندي صهيوني وإصابته إصابة مباشرة في منقطة الخزندار شمال غرب مدينة غزة.

وصباح اليوم، كشفت تقارير عبرية، عن تفاصيل وقوع قوة "إسرائيلية" في كمين محكم نصبته كتائب القسّام، الأسبوع الماضي، في معارك جباليا شمال قطاع غزة

وقالت يديعوت أحرنوت العبرية، إنّ قوةً "إسرائيلية" كانت تنصب كميناً لعناصر القسّام الأسبوع الماضي في جباليا في كمين آخر لعناصر الحركة مما أوقع ضابط وخمسة جنود في وحدة "لوتار" الخاصة بجيش الاحتلال.

وأعلن المتحدث باسم "جيش الاحتلال"، اليوم الأحد، مقتل جندي "إسرائيلي" خلال المعارك البرية مع المقاومة الفلسطينية في شمال قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان له، إنّ الرقيب أول احتياط عيدان كينان – لواء كفير، 21 عاماً ،من "رمات جان" قُتل في معركة بشمال قطاع غزة.

ووفقًا لإحصائية عكا للشؤون "الإسرائيلية"، فقد سقط 26 قتيلًا في صفوف "الجيش الإسرائيلي" والمستوطنين منذ بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني.





المصدر / فلسطين أون لاين