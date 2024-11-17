في يومها الـ 408.. آخر تطوّرات حرب "الإبادة الجماعيّة" على غزّة

يُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 408 على التوالي حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزة، مرتكبًا كافة أساليب القتل والتدمير والتهجير، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

ولليوم الـ 26 على التوالي، ما يزال الدفاع المدني معطلا قسرا في كافة مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان "الإسرائيلي" المستمر، وبات آلاف المواطنين هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.

وأعلنت وزارة الصّحة، أمس السبت، ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 43,799 شهيدًا و 103,601 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية الأخيرة لحرب الإبادة الجماعية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في القطاع.

في مدينة غزة وشمال القطاع، واصلت مدفعية الاحتلال قصفها العنيف على عدة مناطق مختلفة في بلدة بيت لاهيا.

واستشهد وأصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم الأحد، في قصف الاحتلال منزلًا بمشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

كما تجدد إطلاق النار من آليات الاحتلال المتواجدة في منطقة الـ 17 غرب الصفطاوي شمال غزة.

في المحافظة الوسطى، قالت مصادر طبية، إنّ 11 شهيدًا ارتقى خلال السّاعات الماضية جرّاء قصف الاحتلال المُتواصل على مخيم البريج وسط القطاع.

وارتقت شهيدة وأُصيب 9 مواطنين جراء استهداف الاحتلال منزلا لعائلة المقادمة في المخيم.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية الشرقية لمخيم النصيرات، فيما انتشل شهيدان إثر قصف "إسرائيلي" استهدف مدخل البريج بالقرب من معرض حجازي.

كما أُصيب عدد من المواطنين جراء إطلاق الاحتلال قذائف مدفعية على منازل الأهالي في محيط مسجد الشهيد شرقي البريج.

وشهدت المناطق بين مخيمي البريج والمغازي إطلاق نار كثيف تزامنًا مع قصف مدفعي.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد 9 مواطنين، جرّاء استهداف الاحتلال منزلاً لعائلة عقل بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

في رفح، أفادت مصادر صحفية بوصول 5 شهداء إلى المستشفى الأوروبي جراء استهدافهم قرب كف المشروع شرق مدينة رفح.

ونسف جيش الاحتلال مربعًا سكنيًا وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين