آخر التّطورُّات.. العدوان "الإسرائيلي" على لبنان يدخل يومه الـ 51 تواليًا

تُواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، لليوم الـ 51 تواليًا، عدوانها العسكري والقصف الجوي والمدفعي على عدّة مناطق متفرّقة في لبنان.

ووفقًا آخر إحصائيات وزارة الصّحة، فقد ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" على لبنان منذ الـ 8 من أكتوبر 2023 الماضي، إلى 3189 شهيدا و14078 جريحا، بينما استشهد أكثر من 40 لبنانيا وأصيب 31 آخرون في غارات إسرائيلية على بلدات بجبل لبنان ومنطقتي الجنوب والبقاع.

وأفادت مصادر صحفية بارتقاء 3 شهداء وإصابة 5 آخرين جراء قصف الاحتلال لمنطقة المساكن بمدينة صور جنوبي لبنان.

وشنّت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على بلدت المعلية والبازورية وتول، قيما استهدف مركبةً بين الحفرتين على الطريق الدولية جديدة يابوس والمصنع.

وشنّ طيران الاحتلال الحربي غارات جوية على بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل، وبلدتي مجدل سلم والجميجمة، تزامنًا مع قصف مدفعي متقطع استهدف أطراف بلدتي شقرا وبرعشيت.

وارتقى 4 شهداء في غارات الاحتلال على بلدة صديقين ورمين جنوبي لبنان، فيما قالت مصادر محلية إن الاحتلال استهدف منزلًا في بلدة المشمشة البقاعية محيط بلدة والحديث عن انتشال ستة شهداء وعدد من الجرحى.

وفي وقت سابق من مساء أمس، استشهد 14 شخصاً، بغارة "إسرائيلية" استهدفت بناية سكنية في بلدة عين يعقوب بقضاء عكّار شمالي لبنان.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في لبنان في بيان له، أن غارة إسرائيلية على السكسكية، قضاء صيدا، أدت إلى سقوط سبعة شهداء وإصابة سبعة آخرين بجروح.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات