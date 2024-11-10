توثيق "مخجل" مقابل "وثائق".. فضيحة جديدة يتورط بها أقوى رجل في مكتب نتنياهو

غزة/ فلسطين أون لاين

كشف هيئة البث العبرية، عن أن رئيس ديوان مكتب بنيامين نتنياهو، متشبه به في أزمة ابتزاز ضابط في الجيش بتوثيق وصفته بـ"المخجل"، وذلك مقابل الحصول على وثائق هامة.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى، أن المشتبه به هو تساحي برافرمان رئيس ديوان مكتب بنيامين نتنياهو.

وتأتي هذه الفضيحة، بعد نحو أسبوعين من قضية تسريب وثائق عسكرية متلاعب بها إلى الصحافة الأجنبية لتضليل الرأي العام حول صفقة تبادل الأسرى مع حركة "حماس".

ووفقًا لتقارير عبرية، يعتبر برافرمان أقوى رجل في مكتب نتنياهو، وهو الأقدم.

وأشار الموقع إلى أنه متزوج من "نافا"، وهي قاضية كبيرة في محكمة الصلح بتل أبيب وأخت الناشط في حزب الليكود في القدس إيتان كوهين، الذي عمل في ذلك الوقت مع رئيس الوزراء الراحل أرييل شارون.

وبحسب الادعاء الوارد في التوجه في الرسالة المقدمة إلى رئيس الأركان، يُزعم أن برافرمان كان يمتلك، بطريقة أو بأخرى، فيديو (توثيق)حساس لضابط كان يعمل في مكتب نتنياهو، في الشكوى المقدمة، كانت هناك مخاوف من أن مكتب رئيس الوزراء كان يحاول إبتزاز الضابط من خلال الحصول فعليًا على الفيديو واستخدامه بطريقة أو بأخرى.

وقالت مصادر مطلعة على تفاصيل الشكوى لـ "كان نيوز" إن "التوزيع الداخلي للفيديو أثار مخاوف من محاولة ابتزاز الضابط الذي يعمل في مكتب رئيس الوزراء ويمتلك معلومات حساسة".

وفي إطار الشكوى، طُرح السؤال أيضًا: كيف وصل الفيديو الحساس من الكاميرات إلى مكتب رئيس الوزراء، ولماذا تم استخدامه بهذه الطريقة؟، وقال مصدر مطلع لـ "أخبار كان": إن "مكتب رئيس الوزراء تصرف بشكل جنائي وعلى أعضاء المكتب أن يدفعوا الثمن. إضافة إلى ذلك، على الأقل في المرحلة الحالية من التحقيق، فإن القضيتين المتعلقتين بمكتب رئيس الوزراء لا تصلان إلى بنيامين نتنياهو نفسه".

وفي وقت سابق، كشفت تقارير عبرية، أنّ المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال "غالي بهاراف ميارا"، صادقتْ على طلب شرطة الاحتلال وجهاز الشاباك، إجراء تحقيق يتعلق برئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، حول القضايا الأمنية في مكتبه المتعلقة بتسريب وثائق سرية للغاية من خلال صحيفتين أجنبيتين وتزوير بروتوكولات لاجتماعا الكابينيت السياسي – الأمني خلال الحرب.

وأشارت صحيفة معاريف العبرية، أمس الجمعة، أنّ قانون الاحتلال ينص على أنه لا يمكن فتح تحقيق ضد رئيس الحكومة إلا في حال صادقت على ذلك دائرة الاستشارة القضائية للحكومة، وفي حال تطور التحقيق بشكل يربط رئيس حكومة الاحتلال بقضايا أمنية، فإنه يتعين على المحققين إيقاف التحقيق إلى حين مصادقة المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال على مواصلته، وعندها يجري التحقيق ضد رئيس الوزراء شخصياً.

ومن جهتها، قالت هيئة البث العبرية، إن ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضالع في 4 قضايا خطيرة، إحداها تتعلق بمحاولة تغيير وثائق بشأن إنذارات مبكرة قبل السابع من أكتوبر العام الماضي.

وأخطر هذه القضايا هي قضية تسريب الوثائق السرية التي اعتُقل إثرها 5 أشخاص بينهم مستشار في مكتبه وضابط كبير، وتتعلق القضية بسرقة معلومات من الجيش وتسريبها لوسائل إعلام أجنبية، بهدف التأثير على الرأي العام بشأن صفقة تبادل الأسرى.

وتتعلق القضية الثانية بمحاولات تغيير بروتوكولات حول الحرب على غزة، للتأثير على أي تحقيق رسمي بشأن إخفاقات السابع من أكتوبر.

أمّا القضية الثالثة فهي عن مساعي مسؤولين بمكتب نتنياهو لابتزاز ضابط رفيع بفيديو مخجل وقع بين أيديهم، مقابل الحصول على معلومات سرية إضافية. والقضية الرابعة تتعلق بشريط فيديو لوزير الحرب السابق يوآف غالانت، يوثق منعه على يد الحراس من دخول ديوان نتنياهو بعد اندلاع الحرب بأيام.

وقالت القناة الـ12 العبرية إن إحدى القضايا بديوان نتنياهو تتعلق بمحاولة تغيير وثائق بشأن إنذارات مبكرة.

ونقلت القناة عن مسؤول سياسي قوله، إن رجال نتنياهو لم يدخروا وسيلة لإبعاد رئيس الوزراء عن الشبهات وإزاحة كل ما يقف في وجه ذلك.

ويوم الأحد الماضي، سمحت محكمة الاحتلال في "ريشون لتسيون"، بالنشر في إطار نظرها برفع الحظر عن نشر تفاصيل تسريب الوثائق السرية وتزوير البروتوكولات،وأكدت أن التحقيق بدأ، بعدما تبلور اشتباه كبير في الشاباك وجيش الاحتلال، إثر نشر إعلامي أيضا بموجبه معلومات استخباراتية من نوع حساس، استخرج من منظومات جيش الاحتلال ونشر بشكل مخالف للقانون، ويوجد تخوف من مس خطير بـ"أمن الدولة" وتشكيل خطر على مصادر معلومات.

وتعتقل شرطة الاحتلال أربعة مشتبهين بالضلوع في استخراج وثيقة سرية للغاية من الوحدة 8200 في شعبة الاستخبارات العسكرية للاحتلال، وتسريبها إلى صحيفتي "بيلد" الألماني و"جويش كرونكل" البريطانية، وأحد المعتقلين هو المتحدث والمستشار الإعلامي لنتنياهو، "إليعزر فيلدشتاين".

وأمس الجمعة، كشفت تقارير عبرية عن فضيحة جديدة وعاصفة مدوية في مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، عقب تسريب الموظفين تسجيلات حساسة ومقطع فيديو يرتبط بشخصية عسكرية.

وقالت قناة كان العبرية، إن مكتب رئيس الوزراء نتنياهو أبلغ مكتب رئيس الأركان هاليفي أنه يملك تسجيلات ووثائق خاصة وسرية حساسة تتعلق بضابط كبير في الجيش الإسرائيلي، دون الإفصاح عن تفاصيلها.

وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء أمس، أنّ مقربين من نتنياهو مشروا لقطات فيديو لوزير الحرب المُقال يوآف غالانت وهو يتشاجر بالأيدي مع حارس أمن مكتب نتنياهو محاولًا الدخول للمكتب بعد أيام من طوفان الأقصى في 6 أكتوبر/تشرين الأول عام 2023.

وأوضحت الصحيفة أن من نشروا الفيديو حصلوا عليه من الكاميرات الأمنية في مكتب نتنياهو في مقر وزارة الحرب "الكرياه" في تل أبيب مضيفة أن مستشار نتنياهو، يوناتان أوريش، شارك الفيديو مع آخرين.

