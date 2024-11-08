الإبادة في يومها الـ 399.. عائلةٌ كاملة مُسحت من السّجل المدني في غزّة ومجزرةٌ دامية في جباليا

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 399 على التّوالي حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزّة، مرتكبًا كافة أساليب القتل والتدمير والتهجير ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصّحة، أمس الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 إلى 43,469 شهيدا و102,561 مصابا.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية خلال السّاعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في القطاع.

في مدينة غزة وشمال القطاع، ارتقى 30 شهيدًا في مجزرة دامية ارتكبها الاحتلال، مساء الخميس، بعد قصف منزل لعائلة المبحوح في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وواصلت قوات الاحتلال عملية نسف المباني السكنية في مخيم جباليا.

وأعلن الدفاع المدني، انتشال 9 شهداء بينهم أطفال ونساء جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة "حمادة" في حي الدرج، فيما أشارت مصادر طبية إلى أن الاحتلال مسح العائلة كاملةً من السّجل المدني".

في المحافظة الوسطى، أُصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال منزلاً في محيط أرض أبو معلا غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

في خانيونس، استهدف الاحتلال منزلًا لعائلة عمران في منطقة التحلية شرق خانيونس، ما أدى لارتقاء شهداء وإصابة آخرين.

في رفح، ارتقى صياد وأُصيب 3 آخرين في قصف زوارق الاحتلال الحربية شاطئ بحر مدينة رفح، فيما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية للمدينة.

كما ارتقى عدد من الشهداءوأُصيب آخرون في قصف للاحتلال بمحيط صالة حمدان بمنطقة الجنينة في رفح.

المصدر / فلسطين أون لاين