9 قتلى بنيران حزب اللَّه في الجليل وحيفا... والإعلام العبريُّ يتحدَّث عن "يوم قاسٍ"

بيروت- فلسطين اون لاين:

قتل 7 أشخاص وأصيب آخرون بجروح جراء سلسلة من الهجمات الصاروخية المكثفة التي أُطلقت من جنوب لبنان على شمال إسرائيل.

وأفادت هيئة البث العبرية، أن 5 أشخاص لقوا مصرعهم في هجوم استهدف مستوطنة المطلة، من بينهم مزارع و4 عمال أجانب.

في الوقت نفسه، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن المدير العام لنجمة داود الحمراء أن الهجوم أسفر أيضًا عن إصابة 5 أشخاص، أحدهم في حالة حرجة، بينما يعاني الآخرون من إصابات خطيرة، مما استدعى نقل أحد المصابين إلى غرفة الإنعاش المكثف في مستشفى رامبام بحيفا لإجراء عملية جراحية عاجلة.

في تطور منفصل، تعرضت منطقة كريوت القريبة من خليج حيفا لقصف صاروخي، أسفر عن مقتل رجل في الستينيات وشاب في العشرينيات من العمر، حسب ما أعلنه جهاز “نجمة داود الحمراء”.

وأشارت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية إلى أن هذه الهجمات أدت إلى مقتل إسرائيليين وتسببت في أضرار مادية كبيرة.

وقبل الإعلان عن الوفيات، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق نحو 25 صاروخًا نحو المنطقة المذكورة ومحيط خليج حيفا.

كما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن القصف الصاروخي أصاب امرأة تبلغ من العمر 21 عامًا بعد سقوط قذيفة على سيارتها، مما أدى إلى إصابتها بجروح.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد ما يقرب من 55 صاروخًا أُطلقت من جنوب لبنان، استهدفت مناطق الجليل الأوسط والأعلى والغربي شمالي إسرائيل، ما أثار استنفارًا أمنيًا واسع النطاق.

وتبنى “حزب الله” اللبناني مسؤولية بعض الهجمات، حيث أعلن استهدافه جنودًا إسرائيليين قرب منطقة الخيام وبلدة كرمئيل برشقات صاروخية.

ويواصل الحزب بشكل يومي إطلاق صواريخ وقذائف مدفعية وطائرات مسيّرة تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخباراتية وتجمعات للجنود والمستوطنات، مما زاد من حجم الخسائر البشرية والمادية في صفوف الإسرائيليين، رغم فرض الجيش رقابة عسكرية صارمة على المعلومات المتعلقة بهذه الخسائر.

نشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية، الخميس، مشاهد توثّق استهداف قاعدتي "شراغا" و"عين شيمر" ومعسكر "إلياكيم"، في عملية مركّبة، شملت إطلاق الصواريخ النوعية والمسيّرات الانقضاضية.

وشنّ حزب الله هذا الهجوم مساء الأربعاء، بحيث حقق أهدافه بدقة، إذ عجز الاحتلال الإسرائيلي عن التصدي لصواريخ حزب الله ومسيّراته، التي حلّقت مدةً من الزمن فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أكدت المقاومة في بيانها.

وقاعدة "عين شيمر"، شرقي الخضيرة، هي قاعدة للدفاع الجوي الصاروخي وقاعدة اللواء الإقليمي في "جيش" الاحتلال، بينما معسكر ‏"إلياكيم"، جنوبي حيفا، تابع لقيادة ‏المنطقة الشمالية في "الجيش".

أما في كيان الاحتلال، فأكدت وسائل إعلام إسرائيلية عقب الهجوم أنّ المسيّرات التي أطلقها حزب الله أدخلت مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الملاجئ، بينما تمت مطاردتها على مدى ساعة و9 دقائق، بحسب قناة "كان"، في اعتراف بما أكده حزب الله عن الفشل في اعتراضها.

وأقرّ "الجيش" الإسرائيلي بانفجار مسيّرتين من لبنان، بينما أكدت وسائل إسرائيلية انفجار مسيّرة في قاعدة "شراغا"، وهي قاعدة لواء "غولاني" الأساسية، شمالي عكا المحتلة.