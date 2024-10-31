فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تقرير: "إسرائيل" في المركز الثّاني عالميًا في الإفلات من العقاب بجرائم قتل الصّحفيين

مركز: حظر الأونروا جزء من استراتيجيّة الإبادة الجماعية ضدّ الفلسطينيين

يقاتلون من أجل الحرية.. حكومة نتنياهو تضيق الخناق على "هآرتس"

حماس: قصفُ الاحتلال مستشفى كمال عدوان إمعانٌ في حملة تطهير عرقيّ أمام مسمع ومرأى العالم

للتّغلّب على أعباء الحرب.. جيش الاحتلال يُشكل كتيبة هندسة جديدة

محامون ألمان يلجأون للقضاء لوقف سفينة تنقل متفجرات لـ(إسرائيل)

استطلاع للرأي: يُظهر حاجة "نتنياهو وبينيت" للأحزاب العربية في الانتخابات المقبلة

الاحتلال ينشرُ حصيلةً جديدة للمُصابين في صفوف "الجيش" خلال الـ 24 ساعة الماضية

خبير عسكري: مجازرُ الاحتلال للتّغطية على فشله الميداني شمال قطاع غزّة

5 قتلى في هجوم صاروخي على شمال فلسطين المُحتلّة

مركز: حظر الأونروا جزء من استراتيجيّة الإبادة الجماعية ضدّ الفلسطينيين

31 أكتوبر 2024 . الساعة 13:43 بتوقيت القدس
...

حذّر المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين، اليوم الخميس، من أن قرار الكنيست "الإسرائيلي" بحظر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يمثل خطوة فادحة، لكنها ليست مفاجئة، في إطار استراتيجية (تل أبيب) المتكررة لعرقلة المساعدات الإنسانية.

وذكر المركز في بيان أن هذا الإجراء يأتي في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، حيث يمثل حرمانهم من الدعم الإنساني جزءًا من الحملة المستمرة للإبادة الجماعية.

واعتبر المركز أن استخدام "إسرائيل" للجوع كوسيلة حرب، كما يتضح من "خطة الجنرال" التي تتضمن تقنيات تهدف إلى تقليل عدد السكان الفلسطينيين عبر التجويع، يعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وأوضح أن حظر الأونروا يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة ويلزم المجتمع الدولي بالتحرك. في تصريح له، قال مفوض الأونروا، فيليب لازاريني، إن هذا القرار هو محاولة جديدة لتشويه سمعة الوكالة، بعد سلسلة من الاتهامات التي أطلقتها (إسرائيل) ضدها، والتي لم يكن لها أي أساس من الصحة.

كما انتقد المركز الدولي قرار بعض الدول الغربية بتعليق تمويل الأونروا، معربًا عن قلقه من تداعيات ذلك على الوضع الإنساني المتدهور في غزة.

ودعا المركز المجتمع الدولي، بما في ذلك المملكة المتحدة، إلى فرض عقوبات على (إسرائيل) بسبب انتهاكاتها المستمرة للقوانين الدولية وحقوق الإنسان. وشدد على أن هذه الإجراءات لا تهدد فقط حياة الفلسطينيين، بل أيضًا تضع المجتمع الدولي في اختبار حقيقي لمصداقيته في دعم حقوق الإنسان.

المصدر / ترجمة فلسطين أون لاين
#الأونروا #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة