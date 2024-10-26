الاحتلال يسرق نحو 2300 جثة من عدة مقابر في قطاع غزَّة منذ 7 أكتوبر

غزة/ فلسطين أون لاين

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سرق 2300 جثة من مقابر متعددة في القطاع منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأوضح المكتب في تحديثه لإحصائيات ـ”حرب الإبادة الجماعية” التي يشنها الاحتلال على غزة، أن الجيش الإسرائيلي دمر 19 مقبرة بشكل كلي أو جزئي من أصل 60 مقبرة في القطاع.

وقد أكد فلسطينيون أن قوات الاحتلال تقوم بنبش المقابر وسرقة الجثامين خلال عمليات التوغل البرية في مناطق متفرقة من القطاع.

ووعلى مدار الحرب، ومنذ بدء حرب الإبادة، قال فلسطينيون إن الجيش ينبش المقابر ويسرق جثامين منها خلال عمليات توغل برية أجراها لمناطق عدة في القطاع.

وفي البيان نفسه، جدد المكتب الحكومي تحذيره من أن 3500 طفل فلسطيني معرضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء في مناطق القطاع.

ويواجه سكان قطاع غزة أزمة في توفير الطعام والمياه والأدوية جراء الحصار الإسرائيلي المشدد المفروض عليهم منذ بدء حرب الإبادة، وسط شح المساعدات الغذائية والإغاثية التي تصلهم.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية على غزة خلفت أكثر من 143 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل "تل أبيب" هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.