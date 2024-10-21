كاتبة أمريكية: الآن ستواجه "إسرائيل" مقاومة لا يمكن السيطرة عليها أبدًا

بيلين فرنانديز

في يوم الخميس، 17 أكتوبر/ تشرين الأول، قتلت "إسرائيل" قائد حركة المقاومة الإسلامية حماس، يحيى السنوار، في قطاع غزة، وهو أحدث "هدف ذي قيمة عالية" في حرب إبادة جماعية تسببت في إنهاء حياة أكثر من 42,000 فلسطيني خلال أكثر من عام بقليل، والتي امتدت الآن إلى لبنان.

بالطبع، فإن القضاء على السنوار لا يعني نهاية الإبادة الجماعية، كما أوضح رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في إعلانه: "اليوم سوينا الحساب. اليوم تلقى الشر ضربة، لكن مهمّتنا لم تكتمل بعد".

ولحسن الحظ بالنسبة لأصحاب السلطة في دولة يرتكز وجودها ذاته على المجازر المستمرة، فإن "المهمة" "الإسرائيلية" لن تكتمل أبدًا- على الأقل ما دام هناك فلسطينيون وعرب آخرون ملتزمون بمقاومة المساعي الدموية "لإسرائيل".

ومع ذلك، فإنّ قتل السنوار سيجعل من الصعب على "إسرائيل" تبرير حربها الحالية على غزّة، ليس لأن التبرير مهم حقًا بالنسبة للداعم الدولي الأساسي "لإسرائيل"، الولايات المتحدة الأميركية.

في الواقع، فإنّ تورط الولايات المتحدة في الإبادة الجماعية كان منذ فترة طويلة يشمل المساعدة في تحديد موقع السنوار؛ ففي أغسطس/ آب الماضي، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن إدارة جو بايدن "سكبت موارد ضخمة في محاولة العثور على" قائد حماس، حيث قدّمت "رادارًا يخترق الأرض" لإسرائيل، بالإضافة إلى تكليف وكالات التجسس الأميركية "بالتنصت على اتصالات السيد السنوار".

على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، بقي السنوار في قطاع غزة واستمر في قيادة العمليات العسكرية ضد "إسرائيل"، مما أظهر شجاعة أكبر بكثير مقارنة بزعماء "إسرائيليين" معينين يفضلون السفر حول العالم للتذمر من عدم كفاية الدعم الدولي للقتل الجماعي.

بطبيعة الحال، تم تصوير السنوار بشكل مستمر في وسائل الإعلام الغربية كشخصية شيطانية قاتلة مصممة على تدمير "إسرائيل"؛ لأن هذه الرواية هي التي تمكّن "إسرائيل" من الاستمرار في إكمال "مهمتها".

وفي الوقت نفسه، يكشف مقتطف من مقابلة مع السنوار أُجريت في عام 2الآن ستواجه إسرائيل مقاومة لا يمكن السيطرة عليها أبدًا018، عن أن قائد حماس كان أكثر اهتمامًا ببناء مستقبل فلسطيني من تدمير الأشياء: "لا أقول إنني لن أحارب بعد الآن… أقول إنني لا أريد الحرب بعد الآن. أريد إنهاء الحصار [الإسرائيلي على غزة].عندما تمشي إلى الشاطئ عند الغروب، ترى جميع هؤلاء الشباب على الشاطئ يتحدثون ويتساءلون كيف يبدو العالم عبر البحر. كيف تبدو الحياة. إنه أمر محزن. ويجب أن يحزن الجميع. أريدهم أن يكونوا أحرارًا".

وُلد السنوار في مخيم للاجئين في غزة، وسُجن في "إسرائيل" لأكثر من عقدين من الزمن؛ بسبب "جريمة" القتال من أجل الأرض الفلسطينية التي استولت عليها "إسرائيل" بعنف، وكان السنوار على دراية حادة بالحدود التي فرضتها "إسرائيل" على "حرية" الفلسطينيين.

ومن الواضح أن هذه الحدود أصبحت الآن أكثر وضوحًا. فلا يمكن للمرء أن يتخيل اليوم المشي إلى الشاطئ في غزة عند الغروب لمشاهدة الشباب الفلسطينيين يتساءلون عن شكل الحياة في أماكن لا تخضع لحصار "إسرائيلي" دائم وقصف متقطع.

في هذه الأيام، قد يكون من الأرجح أن ترى الشباب الفلسطينيين يُحرقون أحياءً خلال الهجمات "الإسرائيلية" على مستشفيات غزة.

وفي حين أن "إسرائيل" قد أزاحت جسديًا واحدًا من الشخصيات البارزة في المقاومة المناهضة للصهيونية، فإنها تدرك بوعي أنها تولد مقاومة أكبر- وهي مقاومة بدونها لا يمكن للمشروع "الإسرائيلي" المربح والمغمور بالدماء أن يزدهر في النهاية.

وفقًا للتقرير الذي سبق ذكره في أغسطس/ آب في صحيفة نيويورك تايمز، كان المسؤولون الأميركيون مقتنعين حينها بأن قتل أو أسر يحيى السنوار سيمنح نتنياهو "وسيلة لإعلان نصر عسكري كبير، وربما يجعله أكثر استعدادًا لإنهاء العمليات العسكرية في غزة".

ولكن كما أوضح نتنياهو بنفسه الآن، فإن "إسرائيل" قد "سوّت الحساب" مع السنوار، "لكن مهمتنا لم تكتمل بعد".

أما بالنسبة لاهتمام الولايات المتحدة بالسلام، فقد أصدر بايدن بيانًا متحمسًا يشيد فيه بنفسه لأنه "أمر قوات العمليات الخاصة [الأميركية] والمهنيين الاستخباراتيين بالعمل جنبًا إلى جنب مع نظرائهم "الإسرائيليين" للمساعدة في تحديد موقع وتتبع السنوار وقادة آخرين من حماس مختبئين في غزة".

وفقًا لبايدن، كان هذا مكافئًا لاغتيال أسامة بن لادن في عام 2011 – و"يومًا جيدًا لإسرائيل، وللولايات المتحدة، وللعالم".

ولكن اليوم الذي فيه الإبادة الجماعية مستمرة ليس يومًا جيدًا على الإطلاق.