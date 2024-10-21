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قمة تاريخية لأسعار الذهب مع استمرار المخاطر الجيوسياسية

21 أكتوبر 2024 . الساعة 10:18 بتوقيت القدس
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قمة تاريخية لأسعار الذهب

صعدت أسعار العقود الفورية للذهب في التعاملات المبكرة، اليوم الإثنين، عند قمة تاريخية جديدة بلغت 2734 دولارا للأونصة، مع استمرار المخاطر الجيوسياسية وتوقعات خفض الفائدة الأميركية الشهر المقبل.

القمة السابقة للذهب كانت عند 2712 دولارا للأونصة في ختام جلسة الجمعة، بينما صعدت بنسبة 33.8% منذ مطلع العام الجاري، صعودا من 2042 دولارا بنهاية تعاملات العام الماضي.

صعود أسعار العقود الفورية

وصعدت أسعار العقود الفورية للذهب بنسبة 0.26%، أو 15 دولارا إلى 2734.1 دولارا للأونصة، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

يأتي الارتفاع، مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط، وغياب أية أفق لنهاية الحرب الإسرائيلية على غزة، وعلى جنوب لبنان، إلى جانب توقعات وول ستريت بخفض أسعار الفائدة الأميركية، في اجتماع الفيدرالي الشهر المقبل.

المصدر / وكالات
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