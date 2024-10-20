فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

رجل أعمال أمريكيّ "شهير" يعلِّق على استشهاد السَّنوار.. ماذا قال؟

مستعمرون يقيمون بؤرة استعمارية جديدة شرق الخليل

كامالا هاريس تقرُّ بارتكاب "إسرائيل" إبادة جماعيَّة في غزَّة

"أطباء بلا حدود" تطالب بوقف فوري للحرب لإنقاذ آخر المستشفيات في شمال غزة

"لقد مات وهو يقاوم مع رجاله".. كاتب (إسرائيلي) يعلِّق على مشهد "الاشتباك الأخير" للقائد السَّنوار

واشنطن تحقِّق في تسريب وثائق سريَّة بشأن خطط "إسرائيل" للرَّدِّ على إيران.. من المتهم؟

مقررة أممية: الفلسطينيون يعانون أهوالًا لا توصف في شمال غزّة المحاصر

هل نحن حقًا على مشارف نهاية الحرب؟

إحياء لما يسمَّى "عيد العرش".. مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويؤدُّون "السُّجود التَّلحمي"

حماس: الاحتلال يحاول "بشكل بائس" تدارك الفشل عبر نشر صور للسنوار "داخل نفق"

رجل أعمال أمريكيّ "شهير" يعلِّق على استشهاد السَّنوار.. ماذا قال؟

20 أكتوبر 2024 . الساعة 11:18 بتوقيت القدس
...
رجل أعمال أمريكيّ "شهير" يعلِّق على استشهاد السَّنوار
وكالات/ فلسطين أون لاين

علق رجل الأعمال الأمريكي دان بيلزيريان على استشهاد رئيس المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية حماس  يحيى السنوار، خلال اشتباكٍ مسلح مع جيش الاحتلال في حيّ السلطان برفح جنوبي قطاع غزة.

وكتب بيلزيريان في حسابه على منصة "إكس": "كل من يقاتل الإرهابيين الإسرائيليين المرتكبين للإبادة الجماعية هو بطل. ارقد بسلام يا ‎سنوار".

وأضاف الممثل الشهير، بعد مهاجمته من قبل الإعلام العبري، "كانت وسائل الإعلام اليهودية تهاجم الذكورة لأن الرجال الضعفاء يمكن السيطرة عليهم. لو كان لدى العالم المزيد من الرجال مثل السنوار، لكانت الهجمات الإرهابية والاحتلال والإبادة الجماعية الإسرائيلية قد توقفت منذ وقت طويل.!"

وسبق أن أدلى رجل الأعمال الأمريكي بتصريحات خلال مقابلة على منصة "يوتيوب"، انتقد فيها "إسرائيل" بشكل غير مسبوق، محذرًا من أن هذا الأمر قد يتسبب بمقتله.

وأكد حينها بيلزيريان، أن "إسرائيل ارتكبت العديد من الهجمات الإرهابية. إنهم يسرقون الأرض الآن، وهم دولة فصل عنصري.. وهم في الوقت الحالي يرتكبون إبادة جماعية بحق الفلسطينيين"، وأضاف مباغتا مقدم البرنامج "هل تعترف بالإبادة الجماعية التي يرتكبونها؟".

 

#غزة #القسام #السنوار

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة