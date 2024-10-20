رجل أعمال أمريكيّ "شهير" يعلِّق على استشهاد السَّنوار.. ماذا قال؟

وكالات/ فلسطين أون لاين

علق رجل الأعمال الأمريكي دان بيلزيريان على استشهاد رئيس المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية حماس يحيى السنوار، خلال اشتباكٍ مسلح مع جيش الاحتلال في حيّ السلطان برفح جنوبي قطاع غزة.

وكتب بيلزيريان في حسابه على منصة "إكس": "كل من يقاتل الإرهابيين الإسرائيليين المرتكبين للإبادة الجماعية هو بطل. ارقد بسلام يا ‎سنوار".

Anyone fighting the genocidal Israeli terrorists is a hero. RIP Sinwar — Dan Bilzerian (@DanBilzerian) October 17, 2024

وأضاف الممثل الشهير، بعد مهاجمته من قبل الإعلام العبري، "كانت وسائل الإعلام اليهودية تهاجم الذكورة لأن الرجال الضعفاء يمكن السيطرة عليهم. لو كان لدى العالم المزيد من الرجال مثل السنوار، لكانت الهجمات الإرهابية والاحتلال والإبادة الجماعية الإسرائيلية قد توقفت منذ وقت طويل.!"

The jewish media has been attacking masculinity because weak men are controllable. If the world had more men like Sinwar, the Israeli terrorist attacks, occupation & genocide would have been stopped a long time ago. — Dan Bilzerian (@DanBilzerian) October 18, 2024

وسبق أن أدلى رجل الأعمال الأمريكي بتصريحات خلال مقابلة على منصة "يوتيوب"، انتقد فيها "إسرائيل" بشكل غير مسبوق، محذرًا من أن هذا الأمر قد يتسبب بمقتله.

وأكد حينها بيلزيريان، أن "إسرائيل ارتكبت العديد من الهجمات الإرهابية. إنهم يسرقون الأرض الآن، وهم دولة فصل عنصري.. وهم في الوقت الحالي يرتكبون إبادة جماعية بحق الفلسطينيين"، وأضاف مباغتا مقدم البرنامج "هل تعترف بالإبادة الجماعية التي يرتكبونها؟".