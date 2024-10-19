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استبعاد لاعب عربي من منتخب بلاده بسبب تضامنه مع غزة

19 أكتوبر 2024 . الساعة 09:22 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

سادتْ حالة من الغضب والاستياء من قرار استبعاد النجم المغربي اللاعب حكيم زياش من صفوف منتخب بلاده، بعد تضامنه الأخير مع قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة من أكثر من عام كامل.

وأزال زياش الذي يلعب لفريق غلطة سراي التركي كل صوره بقميص منتخب المغرب من على منصته  بانستجرام، في إشارة توحي لغضبه الشديد من قرار عدم استدعائه لمعسكر منتخب أسود الأطلس.

وكتب زياش في آخر منشور له على موقع التواصل الإجتماعي "بلدي أيضًا مقصود بمنشوري السابق، وكل الدول المعنية مقصودة، عيب عليكم، كفى .. كفى".

وكان زياش قد تضامن في أكثر من مرة مع غزة، حيث كتب منشور عبر منصته " لنوضح شيئًا واحدًا .. اللــعــنة على "إسرائيل"،  وعلى كل دولة تُساند هذا النوع من السلوك .. فلسطين حرة"، كما دخل النجم المغربي بعلم فلسطين إلى الملعب خلال احتفالات فريقه غلطة سراي الفائز بالدوري التركي وسط هتافات الجماهير "تسقط إسرائيل.. الحرية لفلسطين".

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وتضامن عدد كبير من النشطاء ورواد مواقع التواصل الإجتماعي مع زياش، وأكدوا أنه كسب احترام الجماهير، كما طالبوا في ذات الوقت بالعدول عن القرار، علما أن الجماهير المغربية تضامنت مع زياش الأسبوع الماضي خلال مسيرة مليونية ملئت شوارع العاصمة الرباط.

ويعتبر زياش من الأعمدة الرئيسية في صفوف منتخب أسود الأطلس، واحترف في عدة أندية أوروبية قبل الانتقال للدوري التركي أبرزها تشلسي الإنجليزي.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #حكيم زياش #طوفان الأقصى

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