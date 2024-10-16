كتائب القسّام تدكُّ جنود الاحتلال وتستهدف آلياتهم بمحاور التّوغل في غزّة

غزة - فلسطين أون لاين

تُواصل كتائب الشّهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ 376 من معركة طوفان الأقصى دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التّوغل في قطاع غزة.

واستهدفت كتائب القسّام، اليوم الأربعاء، جرافةً صهيونية عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" في منطقة الريان شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

وأعلنت كتائب القسّام أنّها قصفت قوات العدو المتوغلة في محيط منتجع النورس شمال مدينة غزة بقذائف الهاون.

وقالت كتائب القسّام، إنّها تمكّنت مع سرايا القدس من تنفيذ كمين مركب، أوقعت ثلاث دبابات من نوع (ميركافاه) في كمين معد مسبقًا بعبوات الشواظ والقذائف المضادة للدروع من نوع "تاندوم" و "RPG" في حي القصاصيب وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين