فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مفوض الأونروا: الوضع في غزة مروّع والقطاع أصبح منطقة غير صالحة للعيش

الصّحة بغزّة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 42,409 شهداء

"عشائر غزة" تدعو التّجار لتغليب المصلحة الوطنية

28581 صافرة إنذار دوّت في (إسرائيل) منذ 7 أكتوبر 2023

إيران: جاهزون لرد حازم على أي مغامرة إسرائيلية

منظمات عالمية: للأسبوع الثالث (إسرائيل) تمنع دخول أي طعام لشمال غزة

وزيرة بريطانية: الوضع الإنساني في قطاع غزة وصل إلى مستوى لا يطاق

هيئة الأسرى: واقع مأساوي يعيشه الأسرى في سجن" جلبوع "

المُحرّر "السر" ..عندما أصبح العملُ الطّبي "تُهمة" عقابها "اعتقال قاسٍ"

شركة طيران أمريكية توقف رحلاتها لـ (تل أبيب)

باركت جهود وزارة الداخلية

"عشائر غزة" تدعو التجار لتغليب المصلحة الوطنية وألا يكونوا يدا للاحتلال

16 أكتوبر 2024 . الساعة 11:55 بتوقيت القدس
...
اجتماع لعشائر غزة (إرشيف)

دعا ملتقى العشائر والإصلاح في قطاع غزة، التجار إلى تغليب المصلحة العامة الوطنية على المصلحة الخاصة لأبناء شعبنا، وأن لا يكونوا يدًا للاحتلال بمشاركتهم في احتكار السلع ورفع الأسعار.

وطالب "ملتقى العشائر" في بيان له، اليوم الأربعاء، العلماء والدعاة بالقيام بواجبهم الشرعي المنوط بهم في إرشاد المجتمع بكافة مكوناته وتوضيح الموقف الشرعي من احتكار السلعة واستغلال الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في ظل الهجمة الإسرائيلية الشرسة.

وبارك، جهود وخطوات وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة ودور الشرطة الفلسطينية بكل مكوناتها في محاربة ظاهرة الغلاء وتنظيم العملية التجارية في الأسواق.

جهود الشرطة

ونوه إلى أن جهود الشرطة الفلسطينية في الأسواق "لاقت قبولا وترحيبا في الشارع الغزي وساهمت بمحاربة الاحتكار وغلاء الأسعار، بعد الجولات التفتيشية التي نفذتها الشرطة في أسواق غزة".

وأكد على ضرورة أن يقف رجال العشائر والوجهاء والمخاتير "جنبا إلى جنب وكتفا إلى كتف" مع أفراد الشرطة في كل المحافظات لضبط الأسعار في الأسواق والتخفيف عن كاهل المواطن الذي يعاني من جشع بعض التجار.

ونبه ملتقى العشائر والإصلاح في قطاع غزة إلى ضرورة مساندة رجال الشرطة الفلسطينية في تأدية هذا الواجب الوطني.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#الاحتلال #تجار غزة #عشائر غزة #المصلحة الوطنية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة