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موقع عبري يكشف عن زيارة رئيس الشاباك سرًا لعاصمة عربية أمس

14 أكتوبر 2024 . الساعة 10:25 بتوقيت القدس
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زيارة رئيس الشاباك سرًا لعاصمة عربية

كشف موقع والا العبري، اليوم الإثنين، عن زيارة رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي "المخابرات" رونين بار، لعاصمة عربية أمس.

وقال الموقع إن رئيس "الشاباك" رونين بار زار القاهرة سرا أمس الأحد والتقى برئيس المخابرات المصرية عباس كامل.

وأشار الموقع بحسب مصدر مطلع على فحوى الزيارة، إلى أن محادثات بار تناولت مع الجانب المصري، عدة أمور، منها الطريق المسدود الذي وصلت إليه المفاوضات بشأن صفقة الأسرى.

وذكر المصدر لموقع والا أن بار بحث مع كامل سبل استئناف مفاوضات تبادل الأسرى.

كما بحث رئيس الشاباك أيضا مع نظيره المصري أزمة محور فيلادلفيا ومعبر رفح.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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