بلدية خان يونس توقّع اتفاقية لصيانة شبكات "الصّرف الصّحي" المُتضررة من حرب الإبادة

خانيونس/ فلسطين أون لاين

وقّعت بلدية خان يونس جنوبي محافظات غزة اتفاقية لصيانة وإصلاح شبكات الصرف الصحي المُتضررة من حرب الإبادة الجماعية "الإسرائيلية"، وذلك في مناطق مُتفرقة من خان يونس، بدعم من مؤسسة (Human smile).

وذكر رئيس بلدية خان يونس ورئيس لجنة الطوارئ د. علاء الدين البطة، أن الاتفاقية تهدف إلى إجراء أعمال الصيانة الطارئة والمطلوبة لخطوط وشبكات ومناهل الصرف الصحي المُتضررة من العدوان الإسرائيلي الذي لا يزال يُمعن في تدمير كُل مقومات الحياة والبنية التحتية والأحياء السكنية وسط الصمت الدولي والإقليمي.

وشدّد د. البطة على أن بلدية خان يونس تواصل مساعيها بالرغم من شُح الامكانات والموارد من أجل إصلاح منظومة المياه والصرف الصحي اللتان استهدفها الاحتلال بشكل ممنهج، وذلك في إطار المساعي المبذولة للتخفيف عن كاهل المواطنين والنازحين في ظل الظروف العصيبة.

وبيّن د. البطة أن الاحتلال "الإسرائيلي" دمّر ما يزيد عن (80،000) متر طولي من شبكات وخطوط الصرف الصحي وأخرج (9) محطات للضخ وبرك التجميع عن الخدمة عبر استهداف وتدمير بنيتها الأساسية ومنظومة العمل بداخلها.

ودعا رئيس لجنة الطوارئ في بلدية خان يونس المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية للتدخل الفوري والعاجل لوقف العدوان وحماية شعبنا من حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة منذ أكثر من عام تقريبًا.