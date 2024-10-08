"في تغيير جذري" حاخامات يدْعون لإبرام صفقة مع حماس.. ما القصّة؟

ترجمة فلسطين أون لاين

دعا عدد من الحاخامات البارزين في الصهيونية الدينية حكومة الاحتلال "الإسرائيلية" إلى اتخاذ إجراءات فورية لإطلاق سراح الأسرى "الإسرائيليين" لدى حركة حماس، في رسالة مؤرخة في 6 أكتوبر.

وقد أُرسلت هذه الدعوة بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لعملية طوفان الاقصى 7 أكتوبر، بحسب ما أفادت به اليوم صحيفة جيروزاليم بوست.

ووقّع على الرسالة عدد من الشخصيات البارزة في المجتمع الحاخامي، من بينهم الحاخام شموئيل إلياهو، الحاخام يعقوب أرييل، والحاخام ألياكيم ليفانون، بالإضافة إلى آخرين من مختلف المدن والمستوطنات "الإسرائيلية".

وشدّد الموقعون على أن "إنقاذ الأسرى هو واجب ديني، أخلاقي، ووطني من أعلى درجات الأهمية"، مطالبين الحكومة بالعمل "بدون تأخير" لإعادة جميع الأسرى بأي وسيلة ضرورية.

وأشار الحاخامات إلى أهمية وجود صفقة "معقولة" مع حماس، تتفق عليها الجهات السياسية والأمنية، بحيث لا تشكل أي خطر على أمن (إسرائيل)، كما قالوا.

وقالت "جيروزاليم بوست" إن هذا التحول في الموقف من قبل الحاخامات يعد تغييراً جذرياً، حيث كانوا قد عارضوا سابقاً أي صفقات للإفراج عن الأسرى بدعوى أنها قد تكون خطرة على "الإسرائيلين".

ومع ذلك، اعترفوا في السابق بأهمية تحرير الأسرى، مشيرين إلى "فدية الأسرى" كواحدة من أهم الوصايا في التوراة، التي تؤكد على ضرورة العمل "لإنقاذ اليهود المعتقلين".