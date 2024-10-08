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مقتل جندي "إسرائيلي" في معارك شمال غزّة الضّارية وإصابة آخر بجروح خطيرة في لبنان

08 أكتوبر 2024 . الساعة 09:44 بتوقيت القدس
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اعترف الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الثلاثاء، بمقتل جندي وإصابة اثنين آخرين  في المعارك الدّائرة مع المقاومة في قطاع غزة وجنوب لبنان.

وأعلن جيش الاحتلال عن مقتل الرقيب أول نوعام إسرائيل عبدو من كتيبة 17 التابعة للواء مدرسة سلاح المشاة 828 وسبق أن عمل في كتيبة 12 بلواء "جولاني"، خلال المعارك مع المقاومة الفلسطينية في جباليا شمال قطاع غزة.

وأشار إلى إصابة جندي آخر في المعركة  من ذات الكتيبة بجروح خطيرة.

وقال جيش الاحتلال، إن جنديًا من الكتيبة 7012 بلواء "ألكسندروني" (3) أصيب بجروح خطيرة خلال معركة مع المقاومة اللبنانية في جنوب لبنان.

وحسب ما صرح به جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن 726 جنديًا وضابطًا قُتلوا منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023، منهم 346 ضابطًا وجنديًا قتلوا منذ بداية العملية البرية في قطاع 27 أكتوبر/ تشرين أول 2023.

ووفقًا لإحصائية عكا للشؤون الإسرائيلية، فقد اعترف الاحتلال بـ مقتل 23 "إسرائيليًا" في صفوف قوات الاحتلال والمستوطنين منذ بداية شهر أكتوبر الجاري في مختلف جبهات القتال؛ وفق الآتي:
- 1 أكتوبر: مقتل 7 إسرائيليين في عملية إطلاق نار في يافا.
- 2 أكتوبر: مقتل ضابط إسرائيلي برتبة نقيب خلال الاشتباكات في جنوب لبنان.
- 2 أكتوبر: مقتل 7 ضباط وجنود إسرائيليين في معارك جنوب لبنان.
- 3 أكتوبر: مقتل ضابط إسرائيلي خلال المعارك البرية في جنوب لبنان.
- 4 أكتوبر: مقتل جنديين إسرائيليين جراء انفجار طائرة بدون طيار في الجولان أطلقت من العراق.
- 6 أكتوبر: مقتل مجندة إسرائيلية في عملية طعن وإطلاق نار في بئر السبع.
- 6 أكتوبر: مقتل جندي إسرائيلي متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في معارك غزة قبل 4 أشهر.
- 7 أكتوبر: مقتل جنديين إسرائيليين في معارك جنوب لبنان.
- 8 أكتوبر: مقتل جندي إسرائيلي في معارك جباليا شمال قطاع غزة

#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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