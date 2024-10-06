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محدث بالفيديو والصور عمليَّة "فدائيّة" في بئر السبع: مقتل مجندة و10 إصابات في محطة الحافلات المركزية

06 أكتوبر 2024 . الساعة 15:02 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت مصادر عبرية، مقتل مجندة من قوات حراس الحدود وإصابة 10 آخرين بجروحٍ متفاوتة،  جراء عملية "مزدوجة" إطلاق نار وطعن في المحطة المركزية في مدينة بئر السبع في منطقة النقب، اليوم الأحد، وسط أنباء إسرائيلية عن إصابة المنفذ بجراح لم تتضح طبيعتها بعد.

وأوضحت القناة 12 العبرية، أن العملية في بئر السبع مزدوجة بين إطلاق نار والطعن، ووقعت في ثلاث نقاط مختلفة في المحطة المركزية.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن المتحدث باسم الإسعاف الإسرائيلي تأكيده أنه تم إخلاء 8 مصابين في الهجوم ببئر السبع إلى مستشفى سوروكا.

ونقلت القناة الـ 12 العبرية، عن شهود عيان: أن منفذ الهجوم في كان يرتدي سترة واقية من الرصاص.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن الهجوم في محطة بئر السبع المركزية هو عملية طعن، أسفرت عن سقوط ثلاثة جرحى أحدهم بحالة حرجة، مشيرة إلى "تحييد منفذ الهجوم".

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن الشرطة  تقوم بعمليات تمشيط بحثًا عن مساعدين محتملين لمنفذ عملية إطلاق النار في بئر السبع.

وأفادت هيئة البث العام الإسرائيلية، بأن المنفذ وصل بواسطة حافلة إلى المحطة المركزية في بئر السبع ونفذ العملية مستهدفا عناصر قوات الأمن.

وذكرت تقارير أخرى، نقلًا عن مصادر أمنية إسرائيلية، أن هناك عدد كبير جدًا من المعلومات الاستخباراتية عن عمليات مخطّطة بالتزامن مع ذكرى هجمات السابع من أكتوبر.

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#بئر السبع

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