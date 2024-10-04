لبنان: "أضخمُ قصف" على ضاحية بيروت وأحزمة ناريّة في مناطق واسعة

بيروت/ فلسطين أون لاين

شنت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي"، سلسلة غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت، استهدفت مباني عدة دمرت بالكامل.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن أكثر من 10 غارات متتالية سجلت على الضاحية الجنوبية ليلة الخميس/ الجمعة، واصفة الغارات بالأقوى منذ بدء الحرب "الإسرائيلية" على لبنان، وقد سمع صداها في كل من بيروت والمتن الشمالي وكسروان.

ووصف مصادر صحفية، الهجوم بأنه الأقوى والأشد من حيث القوة التدميرية وأصوات الانفجارات الضخمة التي وصل صداها إلى مناطق خارج بيروت الكبرى.

وأضافت أن المنطقة المستهدفة مربع في منطقة المريجة في قلب الضاحية الجنوبية.

وصباح اليوم، شنّت طائرات الاحتلال غارة على مرتفعات بلدة جنتا في بعلبك.

وارتقى شهيدان في غارة "إسرائيلية" استهدفت منزلًا في بلدة خربة سلم بالنبطية، وفقًا لوكالة الأنباء اللبنانية.

وأُصيب عدد من رجال الدفاع المدني، وأحد الصحافيين خلال تغطيته للعدوان "الإسرائيلي" على منطقة المريجة في الضاحية الجنوبية لبيروت نتيجة غارة من مسيرة "إسرائيلية".

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتقاء 9 شهداء وإصابة 24 بجروح في العاصمة بيروت، فيما ارتقى 19 شهيدًا وأصيب 52 بجروح في محافظة النبطية، كما استشهد 5 أشخاص وأصيب 37 بجروح في محافظة الجنوب.

وارتقى شهيدان وأُصيب 15 آخرين بجروح في محافظة جبل لبنان، فيما استشهد شخصان وأصيب 14 آخرين بجروح في محافظة البقاع، وأصيب 9 أشخاص بجروح في محافظة بعلبك الهرمل.

وأعلنت وزارة الصّحة اللبنانية، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" على لبنان إلى 1965 شهيدًا و9441 مصابًا.