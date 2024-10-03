دعوات "وطنيَّة" للمشاركة بالفعاليات المناهضة لحرب "الإبادة الجماعيّة" في غزّة ولبنان

وكالات/ فلسطين أون لاين

دعت القوى الوطنية والإسلامية والفعاليات الأهلية والجمعيات والحراكات والاتحادات الشعبية والنقابات المهنية أحرار شعبنا الفلسطيني للمشاركة بفعاليات المناهضة لحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على شعبينا الفلسطيني واللبناني.

ودعت القوى والحراكات أحرار فلسطين السائرون على نهج المقاومة تلبية نداء الوطن الي يناديكم، والأرض التي تتطلع لانتمائكم ووفائكم وعطائكم.

وأهابت بكل أحرار شعبنا المساهمة في وقف الإبادة الجماعية المتواصلة ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني عبر المشاركة بالوقفات الشعبية والمسيرات المركزية الأسبوع المقبل بعد عام من عدوان الاحتلال منذ بداية معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر المجيد.

وانطلقت دعوات للخروج الحاشد والنفير العام الجمعة المقبلة الموافق 4 أكتوبر 2024، في الذكرى الخالدة “للسابع من أكتوبر.. يوم المقاومة والإباء”، وذلك بعد عام على “طوفان الأقصى” الذي ارتفعت فيه رايات العزة.

ودعت القوى والحراكات للمشاركة في الوقفة الشعبية يوم السبت 5.10.2024 على ميدان المنارة في رام الله الساعة 12 ظهرا.

كما دعت للمشاركة في المسيرة المركزية الحاشدة، يوم الاثنين 7.10.2024 على ميدان المنارة في رام الله الساعة 12 ظهرا.

وأكدت القوى والحراكات على أن النصر للمقاومة وأن الكرامة لشعوبنا، وأن هذا الاحتلال سيندحر عاجلا أو آجلا.

وكانت قد انطلقت دعوات فلسطينية، للنفير العام والتصعيد الشامل من خلال الاشتباك المفتوح ضد قوات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلة، والمشاركة في الدعوات العالمية للنفير في ذكرى طوفان الأقصى.

وأعلن الشباب الثائر في فلسطين النفير العام من أجل تصعيد المواجهة والاشتباك مع قوات الاحتلال، في الذكرى الأولى لطوفان الأقصى، ونصرة للمقاومة الفلسطينية واللبنانية، وتنديدا بحرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة ولبنان، ورفضا للتورط الأمريكي المباشر في العدوان.

ودعا الشباب الثائر إلى تصعيد المواجهة اليوم الجمعة الموافق 4 أكتوبر – تشرين الأول 2024، من كافة الميادين والمساجد باتجاه نقاط التماس مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتتصاعد دعوات النفير لالتحام الضفة الغربية والقدس المحتلة مع المقاومة في غزة ولبنان، إلى جانب إشعال الغصب في وجه الاحتلال عبر العمليات النوعية.

بدورها؛ دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس جماهير شعبنا في الضفة الغربية والقدس للحشد والمشاركة الواسعة في “جمعة وقف العدوان على فلسطين ولبنان”، وفاء وانتصاراً لدماء الشهداء الزكية، ودعماً لخيار المقاومة والصمود.

وشددت حركة حماس على ضرورة الحشد في كافة الميادين مع استمرار الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية التي قاربت العام على أهلنا في قطاع غزة، وتصاعد الحملة الشرسة التي يشنها على محافظات الضفة الغربية ومدينة القدس، وعدوانه الهمجي المتواصل على لبنان.