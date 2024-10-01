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حماس تدعو لمسيرات تضامنيَّة بذكرى "طوفان الأقصى" في كلِّ مدن وعواصم العالم

01 أكتوبر 2024 . الساعة 17:24 بتوقيت القدس
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حماس تدعو لمسيرات تضامنيَّة بذكرى "طوفان الأقصى" في كلِّ مدن وعواصم العالم
غزة/ فلسطين أون لاين

دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس الشعب الفلسطيني، وجماهير أمتنا العربية والإسلامية، والأحرار والشرفاء في أنحاء العالم، إلى الخروج في مسيرات حاشدة وفعاليات تضامنية واسعة، في كلّ مدن وعواصم العالم، والمشاركة الفاعلة في فعاليات الذكرى السنوية الأولى لمرور عام على طوفان الأقصى 7 أكتوبر، تحت شعار: (طوفان نحو التحرير).

كما دعت الحركة في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، لإدانة "العدوان على شعبنا الفلسطيني والشعب اللبناني الشقيق، والمشاركة الحاشدة في فعاليات ذكرى مرور عام على طوفان الأقصى 7 أكتوبر".

وأضاف البيان : "لتكن الأيَّام: (الجمعة 4/ 10 -السبت 5/ 10-الأحد 6/ 10 -الإثنين 7/ 10) أياماً لتنفيذ أوسع الفعاليات الجماهيرية والمسيرات التضامنية، في كلّ الشوارع والمدن والعواصم العربية والإسلامية والعالمية، رفضاً للعدوان الصهيوني والدَّعم الأمريكي لحرب الإبادة الجماعية والمجازر المرّوعة التي يتعرّض لها أهلنا في قطاع غزَّة، على مدار عام كامل، وإدانة العدوان والضغط لوقف حرب الإبادة في قطاع غزَّة. ووقف العدوان على الشعب اللبناني الشقيق".

وطالب في ختام البيان، "لتتوحّد الجهود والأصوات الحرَّة المتضامنة والرَّافضة لجرائم الاحتلال وعدوانه على فلسطين وعلى لبنان، ولتتصاعد الضغوط لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرّض شعبنا الفلسطيني، ولوقف العدوان الهمجي الذي يتعرض له الشعب اللبناني العزيز". 

#حماس

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