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"الجميع اليوم في سفينة واحدة ولن ينجوَ أحدٌ وحده"

لولوة الخاطر: الحرب ستُطال كل مدينة عربية إذا لم يتّحد العرب لوقف الاحتلال

01 أكتوبر 2024 . الساعة 13:35 بتوقيت القدس
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الدوحة- فلسطين أون لاين

قالت وزيرة الدولة للتعاون الدولي في وزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر، فجر اليوم الثلاثاء، إن الحرب ستُطال كل مدينة عربية وليس بيروت وغزة فحسب، إذا لم يتحد العرب لوقف الاحتلال "الإسرائيلي" الذي انطلق مثل "الوحش" في المنطقة العربية.

وأوضحت الخاطر في تغريدة عبر حسابها على منصة "إكس"، أنّ المعادلة الآن أوضح من أي وقت مضى! فإذا لم نتوحد اليوم لوقف الاحتلال "الإسرائيلي" الذي انطلق مثل الوحش في منطقتنا، فإن الحرب ستطال غدًا كل مدينة عربية وليس بيروت وغزة فحسب.

وأكدت أن الجميع اليوم في سفينة واحدة ولن ينجو أحد وحده".

وتابعت "حفظ الله لبنان وأهل لبنان من كل سوء، اللهم بردًا وسلامًا على لبنان، اللهم بردًا وسلامًا على غزة".

وجاء ذلك عقب تصاعد قصف الاحتلال "الإسرائيلي" على عدة مناطق متفرقة في لبنان، وارتقاء 1640 شهيدا، من بينهم 104 أطفال و195 امرأة،  منذ بدء الحرب على لبنان وحتى يوم السبت الماضي، وفقًا لتقرير وزارة الصّحة.

 

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #القصف على لبنان #لولوة الخاطر

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