سياسية هندية: نتنياهو حوّل فلسطين ولبنان إلى غرفِ غاز لقتل المدنيين وسيصنّفه التّاريخ أكبر إرهابي بعد هتلر

ترجمة فلسطين أون لاين

وصفت سياسية هندية من حزب "شعب جامو وكشمير الديمقراطي"، رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو بأنه "أكبر إرهابي بعد أدولف هتلر"، مشيرة إلى أنه حول فلسطين ولبنان إلى "غرف غاز".

وفي وقت سابق، أدانت السياسية محبوبه مفتي اغتيال زعيم حزب الله، حسن نصر الله، في غارات جوية إسرائيلية، وقامت بإلغاء حملتها الانتخابية ليوم واحد للتعبير عن تضامنها مع شعبي لبنان وفلسطين.

وفي حديثها لوكالة الأنباء الهندية PTI اليوم الإثنين، أكدت محبوبه مفتي أن "المحكمة الجنائية الدولية أصدرت حكمًا ضد نتنياهو، وهذا الهجوم الأخير في لبنان أثبت أنه مجرم حقيقي قتل الآلاف في فلسطين، وهو الآن يرتكب نفس الجرائم في لبنان".

وأضافت: "لا توجد إدانة كافية لما يقوم به".

وقالت رئيسة الوزراء السابقة، إن "هتلر أقام غرف الغاز لقتل الناس، لكن نتنياهو حوّل فلسطين ولبنان إلى غرف غاز حيث يُقتل الناس بالآلاف".

وأعربت محبوبه مفتي عن استيائها من قرار الحكومة الهندية بإقامة علاقات مع نظام نتنياهو. وقالت: "نحن وقفنا دائمًا بجانب فلسطين منذ عهد المهاتما غاندي.

وعند سؤالها عن انتقادات حزب بهاراتيا جاناتا لتغريدتها التي وصفت فيها حسن نصر الله بالشهيد، قالت محبوبه مفتي إن الحزب الحاكم في الهند ينبغي أن ينظر إلى ردود الفعل الواسعة في البلاد ضد قتل نصر الله. وأضافت: "ماذا سيقول لي حزب بهاراتيا جاناتا؟ هم الذين وقفوا بجانب مغتصبي الطفلة ذات الثماني سنوات في كاثوا. أولئك المُدانون اليوم يقضون عقوباتهم، واضطررت لإقالة اثنين من وزرائهم لدعمهم المغتصبين".

وأضافت: "ماذا يعرف حزب بهاراتيا جاناتا عن النضال الطويل لنصر الله من أجل شعب فلسطين؟ عليهم أن يروا كيف يخرج الناس في كشمير، في لكناو، وفي أجزاء أخرى من البلاد لرفع الشعارات من أجل الشهيد. عليهم أن يدركوا خطأ تفكيرهم".