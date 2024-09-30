"محقَّقةً إصابات مباشرةً".. حزب اللَّه يدكُّ صفد المحتلَّة وقاعدة "النَّاعورة" بالصَّواريخ

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، الاثنين قصفها مدينة صفد المحتلة بصليةٍ صاروخية، وذلك بعدما أعلنت قصفها قاعدة "الناعورة" الإسرائيلية بصليةٍ من صواريخ "فادي 2".

يأتي ذلك، وأفادت وسائل إعلام عبرية، بدوي صفارات الإنذار في كل من مستوطنة "شلومي"، ورأس الناقورة في الجليل الغربي، و"نهاريا"، و"يرؤون"، وصفد وطبريا المحتلتين.

كما أقرّ الإعلام الإسرائيلي بانفجار مسيّرة في مستوطنة "ميروم جولان" من دون انطلاق صفارات الإنذار، إضافةً إلى سماع دوي انفجارٍ ضخم في طبريا، وسقوط صاروخ في مستوطنة "عميعاد"، وسماع أصداء انفجارات في مستوطنة "كريات شمونة"، وسقوط صواريخ في مستوطنة "نفيه زيف".

ودعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته، ودفاعاً عن لبنان ‌‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية، فجراً، قوة مشاة إسرائيلية في موقع "الصدح" بقذائف المدفعية، مؤكدين تحقيق إصابات مباشرة. ‏

ونفذت المقاومة الإسلامية في لبنان 11 عملية ضد الاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد، شملت استهداف: معسكر "أوفيك"، ومستعمرات "المنارة"، و"ساعر"، و"روش بينا"، و"شتولا"، و"سونوبار".