مسؤول "إسرائيلي" ينْتقد تحقيقات "7 أكتوبر ويكشف: هذا ما يحاول الجيشُ إخفاءه عن العائلات!

قال مسؤول في القيادة الجنوبية "الإسرائيلية"، إن تحقيقات جيش الاحتلال في أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وانطلاق عملية طوفان الأقصى، بعيدة كل البعد عن الحقيقة بسنوات ضوئية.

وأوضح المسؤول في شهادته أمام اللجنة المدنية للتحقيق، أن الدافع وراء التحقيقات هو استراتيجية حماية بعضنا البعض.

وأضاف " أستطيع أن أقول وفمي ممتلئ إنه لم يتم إخبار عائلات المراقبات بالحقيقة".

وفيما يتعلق بالانتقادات الموجهة إلى القوات الجوية، قال: "استغرق المقاومون أقل من دقيقتين للوصول إلى قاعدة ناحال عوز، وبدء الهجوم ولم يكن هناك وقت كاف لأي شخص في مقر الفرقة الشمالية لاستدعاء القوة الجوية".

وتابع "التحقيقات بعيدة كل البعد عن الحقيقة بسنوات ضوئية، وكل شيء هناك مدفوع باستراتيجية حماية بعضنا البعض".

وأردف قائلًا: "عندما أخدم في التحقيق، أبحث عن أسماء المشاركين في التحقيق، أحدهم برتبة عقيد، وتم تعيين هاليفي رئيسًا للجنة التحقيق، لكن هذا العقيد كان من المفترض أن يحصل على ترقية من هرتسي هاليفي، فكيف يمكنه التحقيق في أداء القادة؟ هناك تضارب واضح في المصالح هنا".

وأكمل "في تحقيق آخر اختاروا عدم استجوابي. سألت عن السبب، وتركتني الإجابة عاجزا عن الكلام: قيل لي إنه علينا حماية الجنرال، ولو طرحنا عليك أسئلة، لما تمكنا من حمايته وحماية القيادة".

وكشف: "أكثر ما يؤلمني هو تفكك العائلات، يجب إخبارهم بالحقيقة - ونحن لا نفعل ذلك، إنه أسوأ مما أقول أسوأ بكثير، وعن فشل المراقبين (مراقبو الحدود مع قطاع غزة)، أستطيع أن أقول صراحة: لا يتم إخبار العائلات بالحقيقة".

وحاول المسؤول الإجابة على سؤال يشغل بال كل مستوطن تقريبا: "أين كان سلاح الجو؟". وبحسب إفادته فإن هجوم المقاومين على المستوطنات والقواعد حدث في غضون دقائق قليلة، لذلك لم يكن من الممكن طلب المساعدة الجوية في الوقت المناسب".

وأضاف: "لقد فحصنا الوقت الذي استغرقه المقاومون للوصول من بوابة الشجاعية إلى قاعدة ناحال عوز، ونحن بحاجة إلى فهم الوضع: عندما يخترق مقاومو حماس السياج، يستغرق الأمر منهم ما بين دقيقة واحدة وأخرى، دقيقة وأربعين ثانية إلى دقيقة وخمسين ثانية للوصول إلى القاعدة في ناحال عوز".

ولفت المسؤول إلى أن الأمر يستغرق دقيقتين ونصف أخرى للوصول إلى الساحة، وبضع دقائق أخرى إلى 'نتيفوت"، كيف يمكن استدعاء القوات الجوية في مثل هذا الوقت؟ يجب على شخص ما في الجيش الاتصال بهم.

وختم: "لم يكن هناك ما يكفي من الوقت لأي شخص في القيادة للرد واستدعاء القوات الجوية على الفور، لأن الأمر استغرق عدة ثوانٍ حتى يتمكنوا من مهاجمته أيضًا".